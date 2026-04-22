Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Austrumu iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2000. gadā dzimušo Dmitriju Golovenkovu. Vīrietis šā gada 16. aprīlī ap pulksten 18.00 izgāja no savas dzīvesvietas Salaspils novadā, Salaspilī, un līdz šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta.
Bija ģērbies zilā jakā, tumši zaļā lietusmētelī, gaiši pelēkās sporta biksēs, baltā cepurē ar nagu un uzrakstu "NIKE", zilos "Adidas" apavos.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!
