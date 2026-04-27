Bunkas pagastā Dienvidkurzemes novadā svētdien nogāzusies vēja turbīna, apliecināja uzņēmuma SIA "Jaunmiki" īpašnieks Jānis Meisters.
Ap plkst. 8 no rīta saņemta informācija no AS "Sadales tīkls" par elektroenerģijas pārtraukumu, bet pusdienlaikā vēja parka apsaimniekotājs ziņojis, ka viena no turbīnām ir nokritusi. Notikuma vietā nekavējoties atslēgta elektroenerģijas padeve.
Cietušo nav, un objekts patlaban neesot bīstams. Pirmdien no rīta teritoriju plānots norobežot un sākt seku novēršanas darbus. Par notikušo informēta Klimata un enerģētikas ministrija (KEM), un tiks veikta apsekošana, skaidroja Meisters.
Viņš lēš, ka turbīna, visticamāk, nogāzusies stiprā vēja dēļ, un par ļaunprātīgu rīcību aizdomu pagaidām nav. Precīzs negadījuma cēlonis vēl tiks noskaidrots.
Vēja parkā atrodas piecas nelielas jaudas turbīnas, katra ar jaudu 200 kilovati, un kopējā parka jauda ir viens megavats. Tās nav jaunas — turbīnas uzstādītas pirms aptuveni 15 gadiem, bet pašreizējais īpašnieks tās iegādājies pirms pieciem līdz sešiem gadiem.
Iepriekš turbīnām bijušas tehniskas problēmas, un tās nav bijušas darba kārtībā. To atjaunošanai būtu nepieciešami ievērojami ieguldījumi, tādēļ nolemts par vēja parka pārdošanu, atzina Meisters. Kā norāda ar vēja parku saistītā uzņēmuma pārstāvis, vienošanās ar potenciālo pircēju bija plānota jau šā gada maijā.
Zaudējumu apmērs patlaban vēl tiek vērtēts.
KEM svētdienas vakarā informēja, ka tā ir saņēmusi informāciju, ka viens no senākajiem Latvijas vēja parkiem Priekulē, Dienvidkurzemes novadā, kurā ir piecas turbīnas, pirmšķietami cietis šīs nedēļas nogales vētrā un viena no turbīnām nogāzās.
Arī KEM uzsver, ka šobrīd vēl tiek veikta apstākļu noskaidrošana.
KEM pārstāvji norāda, ka ir sazinājušies ar parka pašreizējo īpašnieku, kurš informēja, ka teritorijas sakopšanas darbi sākti nekavējoties pēc notikušā. Arī ministrijā apliecina, ka negadījumā nav cietušo, kā arī nav saņemta informācija par trešo personu īpašumu bojājumiem.
Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis (ZZS) pirmdien, 27. aprīlī, kopā ar "Sadales tīkla" un Būvniecības valsts kontroles biroja ekspertiem dosies uz notikuma vietu, lai izvērtētu situāciju klātienē. Tāpat KEM sazināsies ar turbīnu ražotāju "Vestas", lai nodrošinātu neatkarīgu ekspertīzi.
"KEM turpinās ciešu sadarbību ar parka pārstāvjiem, lai nodrošinātu, ka negadījuma vieta nerada riskus apkārtējai sabiedrībai, kā arī lai izvērtētu nepieciešamos pasākumus līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē," norāda ministrijā.
KEM arī skaidro, ka
šīs turbīnas nedarbojas vismaz gadu, un vēja parks elektroenerģiju neražoja.
Arī elektroapgāde nav tikusi traucēta.
Vienlaikus "Sadales tīkls" informē, ka sadales elektroinfrastruktūra nav cietusi un nepastāv elektrodrošības riski sabiedrībai.
Kā liecina "Firmas.lv" informācija, SIA "Jaunmiki" pilnībā pieder Meisteram. Uzņēmums reģistrēts 2012. gadā. Tā pamatkapitāls ir 3000 eiro. 2024. gadā tas strādājis ar 14 357 eiro apgrozījumu un 19 018 eiro zaudējumiem. Uzņēmuma finanšu dati par 2025. gadu nav pieejami.
