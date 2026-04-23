Ceturtdienas rītā pie Rīgas Centrālās stacijas izcēlies ugunsgrēks dzīvojamā mājā.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) apstiprināja, ka plkst. 7.30 saņemts izsaukums uz Elizabetes ielu Rīgā, kur, pēc sākotnējās informācijas, izcēlies ugunsgrēks piecstāvu dzīvojamā mājā.
Līdz ugunsdzēsēju ierašanās brīdim no ēkas pašu spēkiem bija evakuējušies seši cilvēki, bet ugunsdzēsēji evakuēja vēl divus.
Patlaban tiek veikta ēkas pārmeklēšana un dzēšanas darbi.
Notikuma vietā strādāja VUGD ar četrām autocisternām un divām autokāpnēm. Ugunsdzēsēji veica dzēšanas darbus un pārmeklēja ēku. Dega jumts un starpstāvu pārsegums 35 kvadrātmetru platībā.
Plkst. 8.53 liesmas izdevās ierobežot. Patlaban turpinās konstrukciju jaukšanas un liešanas darbi. Nav ziņu, ka ugunsnelaimē būtu cietuši cilvēki.
Dzēšanas darbu dēļ joprojām ir apgrūtināta satiksme Elizabetes ielas posmā starp Satekles ielu un Kļavu ielu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu