VAS "Latvijas pasts" klātienes klientu apkalpošanas vietās turpmāk konsultēs par otrā pensiju līmeņa plāniem un to pārvaldīšanas iespējām, informēja uzņēmumā.
Uzņēmums iedzīvotājiem nodrošinās detalizētu informāciju sadarbībā ar bankas "Citadele" meitasuzņēmumu "CBL Asset Management".
Visos "Latvijas pasta" klientu centros un klientu apkalpošanas punktos būs pieejama informācija par otrā pensiju līmeņa darbības principiem, uzkrājuma veidošanu un pārvaldīšanas iespējām. Iedzīvotāji varēs saņemt arī praktisku palīdzību, ja vēlēsies mainīt pensiju plāna pārvaldītāju.
Iniciatīvas mērķis ir stiprināt sabiedrības izpratni par pensiju uzkrājumu nozīmi un rosināt iedzīvotājus regulāri sekot līdzi saviem uzkrājumiem. Tāpat tiks nodrošināta iespēja saņemt konsultācijas arī tiem iedzīvotājiem, kuru dzīvesvietas tuvumā nav bankas filiāļu un kuri ikdienā retāk izmanto digitālos risinājumus, atzīmē uzņēmumā.
Jau vēstīts, ka "Latvijas pasta" apgrozījums pagājušajā gadā bija 82,706 miljoni eiro, kas ir par 11,8% mazāk nekā 2024. gadā, bet uzņēmums guva peļņu 2,995 miljonu eiro apmērā pretstatā zaudējumiem gadu iepriekš.
