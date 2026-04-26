Latvijas volejboliste Megija Dambrehte sestdien ar Kūsamo "Polkky" komandu izcīnīja Somijas čempiones titulu.
Kūsamo komanda finālsērijas piektajā spēlē mājās ar 3-2 (20:25, 25:13, 25:20, 16:25, 15:9) pārspēja "Puijo" vienību un sērijā līdz četrām uzvarām panāca 4-1.
Dambrehte guva 13 punktus, uzbrūkot ar 33% efektivitāti. Par latvieti rezultatīvāka uzvarētāju rindās bija tikai Alija Kārtere, kura guva 18 punktus.
Pērn Dambrehte ar komandu izcīnīja bronzas medaļas.
