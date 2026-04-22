Ingrīda Porziņģe pirmo reizi publiski komentējusi šķiršanos no bijušā vīra Tāļa Porziņģa un viņa jauno dzīvi kopā ar citu sievieti, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".
Viņa atklāj, ka laulības izbeigšanu rosinājusi pati. Lēmums pieņemts pēc tam, kad kļuva skaidrs — vīrs biežāk izvēlas sekot savām vājībām, nevis turpināt kopīgi veidoto dzīvi. Šī apziņa, pēc viņas teiktā, ietekmējusi arī citas attiecību jomas.
Porziņģe atzīst, ka šķiršanās nebija viegls solis, tomēr ar laiku viņa sapratusi, ka dzīve bez šādas nenoteiktības būs labāka. Viņa norāda, ka attiecībās pārāk ilgi nācies sadzīvot ar situāciju, kurā nav skaidrības par partnera rīcību.
Komentējot bijušā vīra jauno partneri un gaidāmo bērnu, Porziņģe izsakās atturīgi ironiski, pieļaujot, ka tas varētu būt veids, kā viņam apliecināt sevi. Vienlaikus viņa novēl viņam izbaudīt jauno dzīves posmu.
Plašāk lasiet žurnālā "Privātā Dzīve".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu