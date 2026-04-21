"Latvijas Pasts" ceturtdien, 23. aprīlī, izdos pastmarku Livonijas Indriķa hronikas 800 gadu jubilejai. Jaunās pastmarkas nominālvērtība ir trīs eiro.
Pastmarkas tirāža būs 10 000 eksemplāru, kā arī līdz ar pastmarku izdos 500 īpaša dizaina aplokšņu. Pastmarkas dizaina autore ir māksliniece Lilija Dinere. 23. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ar vēsturnieku uzrunām arī tiks atzīmēta senākā rakstītā avota par Latvijas vēsturi nozīmība. "Livonijas Indriķa hronika ir Latvijas rakstītās vēstures sākuma punkts. Tā ir pirmais informācijas avots, kas rakstiski vēsta par Latvijas un Igaunijas teritorijas vēlo dzelzs laikmetu un Baltijas krusta kariem 12.–13. gadsimtā. Hronika tapusi ap 1224.–1227. gadu, un tās autors un aprakstīto notikumu aculiecinieks ir Imeras (tagad – Rubene Kocēnu pagastā) katoļu priesteris Henriks, kurš sacerējumā dēvēts par Latviešu Indriķi – tādu, kas nācis no iedzimto vidus. Hronika tapusi latīņu valodā, un tajā pirmo reizi minētas daudzas Latvijas apdzīvotās vietas un notikumi, taču autora rakstītais hronikas eksemplārs nav saglabājies. Mūsdienu pamatizdevums veidots no 16 hronikas norakstiem laikā no 14. līdz 19. gadsimtam," atgādināts "Latvijas Pasta" izplatītajā preses relīzē.
