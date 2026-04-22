Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija otrdien virzīšanai pirmajā lasījumā atbalstīja "Jaunās vienotības" (JV) deputātu iesniegtos grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas paredz Centrālās statistikas pārvaldei (CSP) publicēt datus par Latvijā reģistrētajām komercsabiedrībām, kas veic preču eksportu vai importu ar Krieviju un Baltkrieviju.
Tāpat komisija pauda atbalstu grozījumu virzīšanai steidzamības kārtā. Paredzēts, ka grozījumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas.
Viena no grozījumu iesniedzējām Zanda Kalniņa-Lukaševica (JV) norādīja, ka šāds saraksts jau reiz tika publicēts laikā, kad Ekonomikas ministriju (EM) vadīja Ilze Indriksone (NA). Vēlāk publicēšana tika pārtraukta, taču Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) uzdeva līdz 7. aprīlim publicēt uzņēmumu sarakstu, kas turpina sadarbību ar Krieviju un Baltkrieviju. Šis uzdevums nav izpildīts, jo normatīvie akti paredzot ierobežojumus šādas informācijas publiskošanai.
Tādēļ, lai izbeigtu jebkādu kavēšanos un juridiskos strīdus, maksimāli ātri nepieciešams pieņemt šos likuma grozījumus, teica Kalniņa-Lukaševica.
Iekšlietu ministrijai par šiem grozījumiem iebildumu nebija. Arī EM Analītikas dienesta vadītāja vietniece Irita Kornete-Līva norādīja, ka
EM atbalsta priekšlikumu par sarakstu publiskošanu.
Viņa skaidroja, ka sarakstu publiskošana apstājās tāpēc, ka EM saņēma daudzu uzņēmēju iebildumus par to, ka uzņēmumi vienkārši nosaukti, neidentificējot iemeslus, kādēļ tie veikuši eksportu vai importu. Arī patlaban tiekot saņemtas vēstules, kurās uzņēmumi izsaka vēlmi, lai sarakstos tiktu vienkārši paskaidrots importa vai eksporta iemesls. EM priekšlikums bija veikt grozījumus likumā "Par nodokļiem un nodevām", un tas paredzētu, ka valsts sniegtu arī nelielu paskaidrojumu par to, kāpēc katrs uzņēmums ir iekļauts sarakstā.
Sagaidāms, ka uz otro lasījumu grozījumiem tiks iesniegti priekšlikumi. Komisijas loceklis Edvīns Šnore (NA) vērsa uzmanību, ka nepieciešams būtu publicēt datus arī par Latvijā reģistrētajām komercsabiedrībām, kas veic pakalpojumu eksportu vai importu ar Krieviju un Baltkrieviju.
Savukārt Saeimas Juridiskais biroja pārstāve Eva Upīte vērsa komisijas uzmanību, ka grozījumi patreizējā redakcijā neparedz konkrētu laika periodu, par kādu tiktu publiskoti dati. "Nav skaidrības par to, vai katru mēnesi publiskos, vai par ceturksni, vai par gadu," uzsvēra Upīte.
JV rosināja likumā noteikt, ka, lai atbalstītu Ukrainas sabiedrību cīņā pret Krievijas un tās atbalstītājas Baltkrievijas izraisīto bruņoto konfliktu, CSP atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra regulas, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 12. panta 1. punkta otrajā daļā noteiktajam publicē datus par Latvijā reģistrētajām komercsabiedrībām, kas veic preču eksportu vai importu ar Krieviju un Baltkrieviju, norādot eksportētāja un importētāja identifikācijas numuru un eksportētāja un importētāja nosaukumu.
Iecerēts noteikt, ka attiecībā uz informāciju, kas par eksportētāju un importētāju iegūta no nodokļu administrācijas, netiek piemērots likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktais konfidencialitātes ierobežojums.
JV norāda, ka datus par preču ārējās tirdzniecības statistiku saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem ir noteikts publicēt CSP, tāpēc arī par atbildīgo iestādi saraksta publiskošanai ir nosakāma CSP.
Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) uzdeva Ekonomikas ministrijai un Finanšu ministrijai publiskot uzņēmumu sarakstu, kas turpina sadarbību ar Krieviju un Baltkrieviju, taču tas joprojām nav izdarīts.
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) tikmēr informējis, ka
uzņēmumu saraksts nav būtiski mainījies
salīdzinājumā ar pēdējiem publicētajiem datiem, kas ikvienam aizvien ir pieejami ministrijas mājaslapā.
Iepriekš opozīcijā esošā Nacionālā apvienība (NA) bija iesniedza Saeimā lēmuma projektu, rosinot publiskot sarakstu ar importētājiem un eksportētājiem — uzņēmumiem, kas turpina veikt darījumus ar Krieviju un Baltkrieviju.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu