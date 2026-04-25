Daudzdzīvokļu mājās visos Latvijas reģionos sākušās regulārās gāzes sistēmu pārbaudes. Tomēr ir kāda problēma – ne visi iedzīvotāji ir atsaucīgi un laiž speciālistus savos dzīvokļos. Tas savukārt apgrūtina pārbaudes un var radīt riskus visam namam. 360TV Ziņas devās kopā ar gāzes dienesta AS Gaso darbiniekiem pārbaudīt, kāda ir situācija Līvānos.
360 Ziņas devās uz Līvāniem, kur AS Gaso darbinieki veic daudzdzīvokļu māju gāzes sistēmu pārbaudi. Gāzes dienesta darbinieks pārbauda dzīvokļos esošos gāzesvadus, skaitītājus un iekārtas un secina, ka konkrētajā dzīvoklī viss ir kārtībā. Dzīvokļa saimniece, Līvānu iedzīvotāja Tatjana ir priecīga: “Nav nekur noplūdes, viss kārtībā ar gāzi, varu dzīvot mierīgi tagad.”
Diemžēl ne visi ir tik apzinīgi kā Tatjanas kundze. Lielākā problēma ir tā, ka daudzi atsakās ielaist AS Gaso darbiniekus, tādejādi neļaujot pārbaudīt gāzes iekārtas un apdraudot visa nama drošību.
Tatjana uzskata, ka tas nav prāta darbs: “Glupi, muļķīgi viņi dara, ka nelaiž iekšā. Ja būs gāzes sprādziens, cietīsim mēs visi, ne viņi vieni. Vajag ar galviņu padomāt.”
AS Gaso Daugavpils iecirkņa vadītājs Jurijs Kuplovs-Oginskis atzīst, ka diezgan daudz dzīvokļus tā arī nav izdevies pārbaudīt: “Daudzi ignorē, citi baidās un nelaiž, tādu ir diez gan daudz.”
Problēma ir gana nopietna, jo pārbaužu laikā problēmas tiek konstatētas aptuveni katrā otrajā dzīvoklī, un Jurijs Kuplovs-Oginskis skaidro, ka problēmas var būt dažādas: “Padomju laika krāni, kuri var laist cauri gāzi, vai savienojumi, arī novecojusi aparatūra. Protams, problēmas pārsvarā ir dzīvokļos, kuros netiekam.”
Iedzīvotāji gan dalās divās daļās. Liela daļa iedzīvotāju palikuši apzinīgi tieši pēc traģiskā gāzes sprādziena Rīgā, janvāra sākumā, arī “Gaso” saņēmuši ļoti daudz zvanu.
Jurijs Kuplovs-Oginskis stāsta:“Bija daudz izsaukumu – gan pamatotu, gan nepamatotu. Cilvēki pat kāpostus uzskatīja par gāzes smaku, bet labāk, lai zvana arī, ja nepamatoti. Dabasgāze ir ļoti laba lieta, bet ar viņu ir jābūt uz “jūs”.”
Vispirms pārbauda katru dzīvokli atsevišķi un pēc tam visas mājas kopējos gāzes iekšvadus. Konkrētajam namam Līvānos viss kārtībā, un gāzes padevi atjaunos. Taču, ja konstatētu noplūdi, iedzīvotājiem nāktos dzīvot bez gāzes, līdz darbinieki apsekotu visus dzīvokļus un novērstu bojājumus. Pārbaudes notiek reizi piecos gados, taču arī ikdienā iedzīvotājiem jābūt vērīgiem. Ja ir aizdomas par noplūdi vai citām problēmām, tad nekavējoties zvaniet 114.
