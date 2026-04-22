"Veselības centrs 4" (VC4) 9. maijā kampaņas "Sargi savu ādu!" atklāšanā Rīgā, Esplanādē, bez maksas pārbaudīs dzimumzīmes, informē uzņēmumā.
Kampaņas atklāšanas dienā izmeklējumi notiks no pulksten 11.30 līdz 18 rindas kārtībā bez iepriekšēja pieraksta. Atvēlētajā laikā ādas veidojumus varēs pārbaudīt aptuveni 400 cilvēku.
Ar kampaņu VC4 vēlas aicināt iedzīvotājus pievērst lielāku uzmanību ādas veselībai un ādas vēža riskiem.
Uzņēmumā norāda, ka Latvijā ādas vēža risks ir augsts, jo būtiska daļa iedzīvotāju pieder gaišās ādas fototipam, kas ir jutīgāks pret ultravioletā starojuma ietekmi. Risku palielina arī saules apdegumi, uzturēšanās saulē bez aizsardzības un solāriju lietošana.
Kā norāda VC4,
ādas ļaundabīgie audzēji, konkrēti melanoma, ir visbiežāk sastopamie ļaundabīgie audzēji Latvijā.
Lielākam melanomas riskam pakļauti gaišas ādas cilvēki, tie, kuriem bijuši bieži saules apdegumi, īpaši bērnībā, cilvēki ar lielu skaitu dzimumzīmju vai samērā lielām dzimumzīmēm ar neregulārām robežām un nelīdzenu virsmu, kā arī tie, kuru radiniekiem šī slimība ir konstatēta. Paaugstināts risks ir arī cilvēkiem, kuri slimojuši ar citu ādas audzēju, kā arī tiem, kuri pārmērīgi sauļojas vai apmeklē solāriju.
VC4 filiāles "Dermatoloģijas klīnika" metodiskā vadītāja, dermatoloģe Jūlija Deksne uzsver, ka ādas veselības skrīninga pārbaudes ir būtiskas, jo ne cilvēks pats, ne viņa tuvinieki nevar noteikt, vai veidojums uz ādas ir labdabīgs vai ļaundabīgs. Skrīninga laikā nereti izdodas atklāt melanomu agrīnā stadijā, kas ļauj nekavējoties sākt ārstēšanu un izvairīties no sarežģītākas terapijas.
VC4 skaidro, ka ādas vēzis ir vizuāli diagnosticējams, bet dermatoskopija ļauj to konstatēt arī ļoti agrīnā stadijā, kamēr nav radušies slimības sarežģījumi un tas ir vienkāršāk ārstējams. Tādēļ speciālisti iesaka dzimumzīmes un ādas veidojumus pārbaudīt vismaz reizi gadā.
Savukārt Slimību profilakses un kontroles centra dati liecina, ka 2024. gadā Latvijā pirmreizēji reģistrēti 275 ādas melanomas, 1629 citu ļaundabīgu ādas audzēju un 1107 bazaliomas gadījumi. Tajā pašā gadā no ādas vēža miruši 103 cilvēki, tostarp 65 no ļaundabīgas ādas melanomas un 38 no citiem ļaundabīgiem ādas audzējiem.
No ādas vēža 2023. gadā Latvijā mira 113 cilvēki, 2022. gadā — 122, bet 2021. gadā — 133 cilvēki. VC4 vērtē, ka mirstība no ādas vēža Latvijā pakāpeniski samazinās, taču saslimstība joprojām ir augsta.
Pagājušajā gadā līdzīgā pasākumā VC4 dermatologi vienas dienas laikā bez maksas pārbaudīja dzimumzīmes 323 cilvēkiem. Toreiz tika atklātas trīs melanomas, 14 bazālo šūnu karcinomas, viens displastiskais nevus un 14 aktīniskās keratozes.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu