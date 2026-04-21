2026. gada martā Rīgas lidosta ieguvusi 3. vietu pasaulē kategorijā "The Most On-Time Small Airports", liecina globālās aviācijas datu un analītikas uzņēmuma "Cirium" ikmēneša ziņojums par lidostu punktualitāti, informē lidostā.
"Šis rezultāts apliecina augstu operacionālo precizitāti un stabilu lidojumu izpildes kvalitāti Rīgas lidostā, kā arī labi koordinētu procesu vadību un ciešu sadarbību ar aviokompānijām un lidostā strādājošajām institūcijām," norāda Rīgas lidostas valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa.
Punktualitātes reitings tiek veidots, analizējot regulāro reisu ielidošanas un izlidošanas laikus. Saskaņā ar Cirium metodoloģiju lidojums tiek uzskatīts par laikā izpildītu, ja tas izlido vai ierodas pie vārtiem ne vairāk kā 15 minūtes pirms vai pēc plānotā grafika.
Minētā "gate—to—gate" pieeja (nevis pacelšanās un nolaišanās brīdis, bet no vārtiem līdz vārtiem — lidmašīnas apstāšanās stāvvietā un izbraukšana no tās) ir plaši izmantots nozares standarts, kas ļauj salīdzināt lidostu un aviokompāniju punktualitāti globālā mērogā.
Cirium ir viens no pasaules vadošajiem aviācijas datu un analītikas uzņēmumiem, kura "On-Time Performance" programma nodrošina nozares standartiem atbilstošu, datos balstītu analīzi par globālo aviācijas tirgu.
