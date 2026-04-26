Kibales nacionālajā parkā Ugandā pētnieki dokumentējuši ilgstošu vardarbīgu konfliktu vienā no lielākajām zināmajām savvaļas šimpanžu kopienām. Jauns pētījums žurnālā "Science" apkopo gandrīz trīs desmitgažu novērojumus un atklāj, kā savulaik saliedēta grupa sašķēlusies divās savstarpēji naidīgās daļās, raksta ārvalstu mediji.
Ngogo kopienā agrāk dzīvoja vairāk nekā 200 šimpanzes, kas regulāri sadarbojās: kopīgi ēda, kopa viena otru un uzraudzīja teritoriju. Taču 2015. gadā pētnieki pamanīja neparastu uzvedību: dzīvnieki, kas iepriekš sveicināja viens otru ar skaļiem saucieniem un fizisku kontaktu, pēkšņi kļuva piesardzīgi un sāka izvairīties. "Tie bija šimpanzes, kas turējās rokās. Tagad viņi cenšas viens otru nogalināt," norādīja pētījuma vadošais autors, antropologs Ārons Sandels.
Dažu gadu laikā kopiena sadalījās Rietumu un Centrālajā grupā, un kopš 2018. gada fiksēti vismaz 24 uzbrukumi. Tajos nogalināti vismaz septiņi pieaugušie un vismaz 17 mazuļi, turklāt reālais upuru skaits, iespējams, ir lielāks. Uzbrukumi bieži notiek koordinēti — grupas patrulē pa teritoriju un izmanto izdevību pārsteigt pretiniekus.
Precīzs konflikta cēlonis nav zināms, taču pētnieki to saista ar sociālo saišu sabrukumu. Iespējamo faktoru vidū minēta dominances hierarhijas maiņa, vairāku svarīgu grupas locekļu nāve un slimību uzliesmojumi, kas varēja vājināt kopienas vienotību.
Šāda mēroga iekšējs konflikts šimpanžu sabiedrībā ir ārkārtīgi rets. Līdzīgs gadījums iepriekš dokumentēts tikai vienu reizi 20. gadsimta 70. gados Tanzānijā. Zinātnieki uzskata, ka tas sniedz unikālu ieskatu, kā sociālo attiecību izmaiņas var novest pie vardarbības arī ārpus cilvēku sabiedrības. Konflikts joprojām turpinās, un tā iznākums nav prognozējams.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu