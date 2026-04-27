Šā gada 17. martā Valsts policijas (VP) Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas saņēma informāciju, ka Daugavpilī norauts Ukrainas karogs, kas bija piestiprināts pie kāda uzņēmuma durvīm. Likumsargi identificēja iespējamo vainīgo personu un šā gada 23. aprīlī aizturēja 2003. gadā dzimušu vīrieti, informē VP.
Valsts policijā uzsākts kriminālprocess, turpinās izmeklēšana.
Daugavpilī šā gada 17. martā ap pulksten 7.55 kāda uzņēmuma darbiniece konstatēja, ka ir norauts un saplēsts Ukrainas valsts karogs. Zināms, ka karogs bija uzstādīts pie uzņēmuma ieejas durvīm, blakus Latvijas valsts karogam. Informācija par šo nodarījumu tika paziņota Valsts policijas amatpersonām.
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas uzsāka kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 78. panta pirmās daļas — proti, par darbību, kas vērsta uz nacionālā, etniskā, rasu vai reliģiskā naida vai nesaticības izraisīšanu. Par to paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Izmeklēšanas gaitā likumsargi noskaidroja iespējamo vainīgo personu un 2026. gada 23. aprīlī
par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aizturēja 2003. gadā dzimušu vīrieti,
kurš ievietots īslaicīgās aizturēšanas vietā.
Izmeklēšana uzsāktajā kriminālprocesā turpinās, un tiek skaidrots iespējamais nozieguma motīvs.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
Aptauja
Vai vajadzīga speciāla augstskola iekšlietu struktūru darbinieku izglītošanai?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu