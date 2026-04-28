Maijs Latvijā nāks ar strauju temperatūras kāpumu, bet vasarīgi siltas dienas nomainīs vēsāks laiks, prognozē sinoptiķi.
Saskaņā ar jaunākajiem Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem maija pirmā diena gaidāma visai saulaina, mākoņaināka tā būs Latvijas austrumu daļā, kur vietām var uzpilināt lietus. Pūšot lēnam līdz mērenam rietumu, ziemeļrietumu vējam, gaiss iesils līdz +14..+19 grādiem, vietām Kurzemē un Zemgalē termometra stabiņš var sasniegt +20 grādus, bet daļā piekrastes temperatūra svārstīsies ap +10 grādiem.
Sestdiena prognozēta sausa un pārsvarā saulaina,
ar lēnu līdz mērenu rietumu, dienvidrietumu vēju. Naktī gaiss atdzisīs līdz +2..+7 grādiem, pēcpusdienā temperatūra sasniegs +18..+22 grādus, vēsāks laiks saglabāsies Kurzemes rietumu piekrastē un Ziemeļvidzemes piekrastē.
Svētdien Latviju no ziemeļrietumiem var šķērsot atmosfēras fronte — daudzviet iespējams īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona lietusgāzes. Pirms frontes ierašanās lielā valsts daļā gaidāms siltums līdz +23 grādiem.
Turpmākajām dienām prognožu ticamība ir zema. Atbilstoši pašreizējiem Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem 4.-6. maijā gaisa temperatūra Latvijā var sasniegt pat +25 grādus, bet nākamās nedēļas otrajā pusē visas dienas varētu būt vēsākas par +15 grādiem, naktīs iespējama salna.
Siltuma rekordu pārspēšana maija sākumā nav gaidāma, izņēmums ir 2. un 3. maija rekords Kolkā — attiecīgi +20,9 un +18,2 grādi. Citās novērojumu stacijās maija pirmo dienu siltuma rekords ir +24..+29 grādi. Augstākā gaisa temperatūra, kas valsts teritorijā reģistrēta mēneša pirmajās dienās, atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem ir +29,4 grādi 1977. gada 2. maijā Mērsragā.
