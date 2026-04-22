Oficiāli atklāts Liepājas jaunais cietums, kurā vietas pietiek 1200 ieslodzīto. Pirmie vairāk nekā 160 cietumnieku no vecā Liepājas cietuma jau pārvietoti uz jaunatklātajām telpām. Šogad tiks slēgti arī Jelgavas un Daugavgrīvas cietumi, un visi ieslodzītie tiks pārvietoti uz Liepāju. 360 Ziņas devās apskatīt jauno moderno ieslodzījuma vietu.
Jaunajā Liepājas cietumā būs vieta 1200 ieslodzītajiem vīriešiem, kas ir aptuveni viena trešdaļa no ieslodzīto kopskaita Latvijā. Ēku komplekss ar jaunajām tehnoloģijām projektēts ar īpaši lielu fokusu uz ieslodzīto resocializāciju – dažādu pasākumu kopumu, kas paredzēti viņu veiksmīgai un efektīvākai integrēšanai atpakaļ sabiedrībā. Liepājas jaunajā cietumā tehnoloģiju dēļ personāls uzmanību veltīs ne tik daudz ieslodzīto uzraudzībai, bet gan daudz vairāk strādās ar resocializācijas programmām. Tās salabošot ieslodzīto prātus tā, ka pēc iznākšanas brīvībā jaunus noziegumus tie neveikšot.
Dmitrijs Kaļins, Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks: “Šī ieslodzījuma vieta ir ļoti īpaša ar to, ka viņa jau tika projektēta, zinot mūsu resocializācijas iespējas. Šeit viss ir uzbūvēts, kā vajag. Nevis pielāgots, kā vecajās ieslodzījuma vietās, kad visu pielāgojām. Šeit ir no sākuma projektēts un būvēts cietuma un resocializācijas vajadzībām. Vienkārši izolējot ieslodzīto uz kādu laiku no sabiedrības, bet neko ar viņu nedarot, viņš atnāk atpakaļ tikpat slikts, kāds ienāca sistēmā, ja ne sliktāks. Resocializācija – maksimāli lietderīgi izmantot ieslodzījuma laiku.
Jaunais Liepājas cietums ir pirmais cietums, kas uzbūvēts kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Šis esot līdz šim vērienīgākais realizētais valsts pasūtījuma ēku būvniecības projekts. Netipiski, ka jaunais cietums tapis noteiktajos termiņos, turklāt ietaupot pat 5,3 miljonus eiro no sākotnējās tāmes. Kopējās reālās izmaksas 125 miljoni eiro.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu