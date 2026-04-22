Valsts policija (VP) kriminālvajāšanas sākšanai nodevusi krimināllietu pret kādu vīrieti Aizkraukles novadā par mēģinājumu noslepkavot sievu, informēja VP.
2025. gada 14. novembrī plkst. 19.54 VP saņemta informācija, ka Aizkraukles novada Zalves pagastā kādā privātīpašumā 1978. gadā dzimis vīrietis mēģinājis noslepkavot savu dzīvesbiedri — 1983. gadā dzimušu sievieti.
Vīrietis, būdams 2,06 promiļu lielā alkohola reibumā, greizsirdības motīvu vadīts, sāka strīdu ar dzīvesbiedri, viņu apsaukājot. Pēc tam, brīdī, kad sieviete gulēja gultā, vīrietis ar rokām aizspieda viņai muti un degunu, liedzot iespēju elpot un saukt pēc palīdzības. Apzinoties savu darbību bīstamību sievietes dzīvībai un veselībai, vīrietis mēģināja viņu nogalināt, uzskata VP.
Tāpat, zinot, ka dzīvesvietā atrodas arī divi bērni, no kuriem viens ir nepilngadīgs, bet otrs mazgadīgs, vīrietis izturējās cietsirdīgi un vardarbīgi arī pret viņiem, nodarot psihiskas ciešanas.
Nepilngadīgais bērns pamanīja vīrieša darbības, pārtrauca tās un nekavējoties sazinājās ar VP, informējot par notikušo un lūdzot palīdzību. Ierodoties notikuma vietā, policijas amatpersonas konstatēja notikušo un nekavējoties aizturēja iespējamo vainīgo personu.
Pēc dažām dienām, 16. novembrī, vīrietim kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums.
VP uzsver, ka persona iepriekš nav bijusi sodīta un nav nonākusi policijas redzeslokā.
Par notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 116. panta — par slepkavības mēģinājumu. Par šādu nodarījumu paredzēts mūža ieslodzījums, brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz 20 gadiem, kā arī probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem.
Tāpat sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 174. panta otrās daļas par cietsirdīgu un vardarbīgu apiešanos ar mazgadīgo, ja ar to nodarītas fiziskas vai psihiskas ciešanas un ja tās izdarījusi persona, no kuras cietušais ir materiāli vai citādi atkarīgs. Par šādu noziedzīgu nodarījumu paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīga brīvības atņemšana vai probācijas uzraudzība.
Šogad 30. martā lieta nodota prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai.
