Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pirmdien lika saprast, ka uzskata Ukrainas pievienošanos Eiropas Savienībai (ES) par svarīgu miera vienošanās sastāvdaļu.
Zelenskis savā videouzrunā pirmdienas vakarā arī sacīja, ka "mūsu valsts atjaunošana pēc kara" ir priekšnoteikums "reālam mieram Eiropā".
Viņš arī paziņoja, ka vajag respektēt Ukrainas robežas un suverenitāti un ka valstij vajag piešķirt drošības garantijas.
Zelenskis atzīmēja, ka Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā 2022. gada februārī notika pēc Maskavas īstenotās Krimas pussalas okupācijas un aneksijas.
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs pirmdien bija raksturojis lielāku Ukrainas integrāciju ES kā svarīgu pamatu Krievijas agresijas kara izbeigšanai.
Mercs tomēr pilnībā neizslēdza iespējamibu, ka Ukrainai nāktos atteikties no savas teritorijas daļas. Lai tas tiktu akceptēts referendumā, Kijivai jāpiedāvā pilntiesīgas dalības ES perspektīva, sacīja Mercs.
Saskaņā ar Pasaules Bankas aplēsēm finansiālās vajadzības kara izpostītās valsts atjaunošanai ir ekvivalentas aptuveni 500 miljardiem eiro. Saskaņā ar Ukrainas datiem valsts kopš kara sākuma jau ir saņēmusi apmēram 150 miljardus eiro no ārvalstu ziedotājiem sava nacionālā budžeta finansēšanai.
ES 23. aprīlī apstiprināja 90 miljardu eiro aizdevumu Ukrainai.
Ukrainas droni atkal uzbrukuši Tuapsei
Naktī uz otrdienu Ukrainas droni atkal uzbrukuši Tuapsei, Krievijas Melnās jūras piekrastē, ziņoja vietējās varasiestādes un "Telegram" kanāli.
Vietējie iedzīvotāji ziņoja, ka divu stundu laikā dzirdējuši vairāk nekā desmit skaļus sprādzienus. Droni lidojuši no jūras puses nelielā augstumā, vēsta "Telegram" kanāls "Shot". Kanāls ziņoja, ka vienā no rajoniem izcēlies ugunsgrēks.
"Telegram" kanāls "Astra" vēlāk vēstīja, ka, spriežot pēc aculiecinieku video, ugunsgrēks izcēlies Tuapses naftas pārstrādes rūpnīcā.
Ukraina pēdējā laikā pastiprinājusi uzbrukumus Krievijas naftas rūpniecībai, lai samazinātu Maskavas ienākumus no naftas eksporta. Tostarp Ukraina ar droniem vairākkārt uzbrukusi Tuapses naftas pārstrādes rūpnīcai, kas ir viena no lielākajām šādām rūpnīcām Krievijā.
Krievijas Krasnodaras apgabala militārais štābs apstiprināja informāciju par bezpilota lidaparātu uzbrukumu naftas pārstrādes rūpnīcai Tuapsē. Štābs norādīja, ka ugunsgrēku esot izraisījušas krītošas drona atlūzas.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 327 640
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz otrdienas rītam sasnieguši 1 327 640 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1180 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 11 892 tankus, 24 483 bruņutransportierus, 40 771 lielgabalu un mīnmetēju, 1755 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1354 zenītartilērijas iekārtas, 435 lidmašīnas, 350 helikopterus, 260 258 bezpilota lidaparātus, 4579 spārnotās raķetes, 33 kuģus un ātrlaivas, divas zemūdenes, 91 986 automobiļus un autocisternas, kā arī 4141 specializētās tehnikas vienību.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
