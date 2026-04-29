Sestdien, 25. aprīlī, visā Latvijā norisinājās Lielā talka, kuras laikā rīdzinieki talkojuši 124 vietās Rīgā, savācot vairāk nekā 60 tonnu sadzīves atkritumu, kas ir vairāk nekā pērn, informē Rīgas pašvaldība.
Rīgas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments organizēja atkritumu izvešanu no 93 šogad pieteiktajām pašvaldības talkošanas vietām, no kurām izvests vairāk nekā 60 tonnu dažādu atkritumu, tostarp atkritumi bija ievietoti vairāk kā 4700 Lielās talkas maisos.
Papildus talcinieki savāca 15 kubikmetrus šīfera, 130 kubikmetrus bioloģisko atkritumu (lapas, zarus), vairāk nekā 500 riepas, kā arī cita veida atkritumus, piemēram, būvgružus un lielgabarīta atkritumus. Departaments vēl turpina šīfera, riepu, zaru u.c. veida atkritumu izvešanu.
Savukārt SIA "Rīgas meži", izglītības iestādes, kā arī citi talkotāji atkritumu izvešanu nodrošinās no 31 talkošanas vietas. Dati par savākto atkritumu apjomu vēl tiks apkopoti.
Vēl līdz 29. aprīlim iedzīvotāji bez maksas var nodot savāktās koku un krūmu lapas divās Rīgas apkaimēs Daugavas kreisajā un labajā krastā — Torņakalna un Mežaparka apkaimēs.
Lapas var nodot Torņakalna apkaimē pie Uzvaras bulvāra Nr. 16A no pulksten 9.00 līdz pulksten 17.00 un Mežaparka apkaimē pie Siguldas prospekta Nr. 12 (asfaltēta autostāvvieta) 27. aprīlī no pulksten 14.00 līdz pulksten 19.00, 28. aprīlī no pulksten 8.00 līdz pulksten 14.00 un 29. aprīlī no pulksten 14.00 līdz pulksten 19.00.
No 23. aprīļa līdz 27. aprīlim nodotas 108 tonnas lapu. Lapu nodošanas iespēju pavasarī Rīgas pašvaldība nodrošināja trešo gadu pēc kārtas.
