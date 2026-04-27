Līdz 27. aprīļa pulksten 06.00 AS "Sadales tīkls" novērsusi 62 vidēja sprieguma un 99 zemsprieguma spēcīgā vēja radītos bojājumus. Šobrīd elektroapgāde atjaunota gandrīz visiem klientiem, informē uzņēmumā.
Lielākie postījumi tika reģistrēti Latvijas centrālajā un ziemeļu daļā. Bojājumus elektrotīklā galvenokārt radījuši gaisvadu līnijās iegāzti koki un to zari. AS "Sadales tīkls" darbinieki strādāja pastiprinātā režīmā, darbus turpinot arī naktī. Tika norīkotas papildu brigādes iespējami ātrākai bojājumu lokalizācijai. Valstī kopumā pie bojājumu novēršanas strādāja aptuveni 60 brigādes.
"Sadales tīkls" atgādina, ka nekādā gadījumā nedrīkst tuvoties elektrolīnijām, ja tajās iekārušies koki, zari vai zemē redzami pārrauti elektrolīniju vadi. Par šādām bīstamām situācijām jāziņo "Sadales tīklam", zvanot uz diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404, vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, zvanot 112!
Sadales tīkls atgādina: ja īpašumā pazūd elektrība, vispirms ieteicams pārbaudīt mājsaimniecības elektrības drošības slēdžus ("korķus") — vai tie nav atslēgušies. Nereti elektroapgādes atjaunošanai pietiek vien ar slēdža ieslēgšanu.
Ja elektrības drošības slēdži nav atslēgušies, elektroapgādes traucējumu iemesls, visticamāk, ir saistīts ar ārējo elektrotīklu. Pirms bojājuma pieteikšanas "Sadales tīklā" klienti tiek aicināti ielūkoties www.sadalestikls.lv pieejamā digitālajā atslēgumu kartē, kur apkopota informācija par jau reģistrētajiem elektrotīkla bojājumiem. Ja bojājums konkrētā adresē jau ir reģistrēts, tas nozīmē, ka speciālisti pie tā novēršanas jau strādā un tas atkārtoti nav jāpiesaka. Tā tiks atslogots bojājumu pieteikšanas tālrunis, dodot iespēju to operatīvi sazvanīt bīstamās situācijās.
