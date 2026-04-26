ASV, Losandželosā, 14 gadus vecās Selestes Rivasas Ernandesas nāves cēlonis bijuši vairāki ievainojumi, kas, iespējams, nodarīti ar asu priekšmetu, secināts tiesu medicīniskās ekspertīzes ziņojumā, kas publiskots pēc vairāku mēnešu gaidīšanas, vēsta ārvalstu mediji.
Konstatēts, ka meitene mirusi vardarbīgā nāvē. Viņas mirstīgās atliekas tika atrastas pagājušā gada septembrī kādā pamestā automašīnā "Tesla", kas piederēja mūziķim D4vd, kura īstais vārds ir Deivids Entonijs Bērks. Transportlīdzeklī atrasts daļās sadalīts ķermenis, un tas bija sācis dabisko sadalīšanos.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka meitene pēdējo reizi redzēta 2025. gada aprīlī, dodoties uz Bērka dzīvesvietu, pēc kā viņa pazuda bez vēsts. Prokuratūra uzskata, ka viņš viņu nogalinājis, baidoties, ka meitene varētu atklāt viņu attiecības, kas sākušās laikā, kad viņa vēl bija nepilngadīga.
Ziņojumā norādīts, ka cietušajai konstatētas smagas brūces ķermeņa augšdaļā (krūšu un vēdera rajonā), iespējams, nodarītas ar asu priekšmetu. Ekspertiem izmeklēšanu apgrūtināja ķermeņa trūdēšana, kas ierobežoja precīzu nāves apstākļu noteikšanu.
Sākotnēji ziņojums netika publiskots, jo tiesa to bija glabāja izmeklēšanas interesēs. Tagad, kad ierobežojumi atcelti, amatpersonas uzsver sabiedrības tiesības zināt notikušo.
"Esam pateicīgi, ka pēc vairākiem mēnešiem šī informācija beidzot var tikt publiskota un kļūst pieejama ne tikai sabiedrībai, bet arī sērojošajai ģimenei," norādīja Losandželosas apgabala galvenais tiesu medicīnas eksperts Odejs Ukpo.
Bērks ir apsūdzēts slepkavībā un citos smagos noziegumos, tostarp par nepilngadīgas personas seksuālu izmantošanu un līķa sakropļošanu. Viņš savu vainu noliedz, un viņa aizstāvji paziņojuši, ka pastāvēs par viņa nevainīgumu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu