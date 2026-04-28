Sociālajos tīklos pagājšnedēļ enerģiski tika apspriesta situācija Rīgā Grīziņkalnā, kur ieviestas satiksmes organizācijas izmaiņas, būtiskākās no tām – Vārnu ielā, kas savieno Pērnavas un Tallinas ielu.
Iepriekš Vārnu iela veidota kā vienvirziena, bet tagad, no Tallinas ielas braucot, automašīnas atduras pret uzliktu šķērsli – betona kastēm. No Pērnavas ielas puses braucot, tagad satiksme tiek organizēta divos virzienos. "Satiksme ir vienkārši degradēta. Lai nokļūtu no viena Vārnu ielas posma līdz otram, ir jāmēro apkārt teju vairāk par kilometru, apgrūtinot blakus esošās ielas," intervijā LTV komentēja Grīziņkalna iedzīvotājs Raimonds Kleinbergs. Pret jauninājumu iestājušies arī citi apkaimes iedzīvotāji, sakot, ka mērķis – gājēju drošības uzlabošana – formulēts pārāk vispārīgi un atrauti no realitātes. Taču Grīziņkalna apkaimes biedrības valdes loceklis Andrejs Kalnačs LTV stāstīja, ka satiksmes organizācijas izmaiņas atbalsta un biedrība pašvaldībai ir izklāstījusi savas idejas. "Ir cilvēki, kas ir ļoti apmierināti ar izmaiņām, ka viņiem pie mājām kļūs klusāks, mierīgāks un patīkamāks. Ir dažādi, ļoti dažādi viedokļi par šīm pārmaiņām."
Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas vadītāja Marta Kotello ("Progresīvie") pati dzīvo Grīziņkalnā un ir arī apkaimes biedrības veidošanas iniciatore, stāsta, ka satiksmes izmaiņas veiktas, lai uzlabotu gājēju drošību, un tādi risinājumi esot redzami arī citur Eiropā. "Rīgas politika kopumā kā tāda, kas ir visos attīstības dokumentos ierakstīta, ir uz zaļāku, uz kājāmgājējiem vērstu Rīgu, kurā ir daudz iedzīvotāju, kas pārvietojas pa ietvēm." Vārnu ielas viena gala aizšķērsošanu ar betona šķēršļiem Marta Kotello sauc par "modālo filtru". "Līdz šim, apmeklējot gandrīz 20 Rīgas apkaimes, gandrīz katrā dzirdu sūdzības par pārāk aktīvu tranzīta jeb caurbraucošo satiksmi. Modālais filtrs ir efektīvs risinājums," raksta M. Kotello.
Rīgas pašvaldība neplāno gan atteikties no satiksmes bloķēšanas Vārnu ielā. Kotello vēsta, ka pašvaldība tagad pusgadu testēšot izmaiņu ietekmi un tikai tad lemšot par pārmaiņām.
