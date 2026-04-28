Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) plāno pārbaudīt un vērtēt vēja turbīnu apkopju grafikus Latvijā, otrdien preses konferencē informēja klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis (ZZS).
Ministrs informēja, ka saistībā ar nokritušo vēja turbīnu svētdien, 26. aprīlī, Bunkas pagastā patlaban notiek teritorijas sakārtošana. Vienlaikus, sadarbojoties ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) un turbīnu ražotāju "Vestas", tiks veikts incidenta cēloņu izvērtējums.
Melnis norādīja, ka paredzēts aicināt atbildīgās iestādes nekavējoties veikt visu vēsturisko vēja turbīnu pārbaudes. Vienlaikus viņš papildināja, ka KEM prasīs citiem vēja parkiem apkopju grafikus un informāciju par to, kā tie tiek ievēroti, tostarp gadījumos, ja vēja turbīna elektrību neražo.
Komentējot, kā šīs pārbaudes varētu notikt, ministrs norādīja, ka patlaban svarīgākais ir saņemt ekspertīzes viedokli, kādēļ šāds incidents ir noticis.
Vienlaikus turpināsies darbs pie noteikumu projekta, lai noteiktu tehnisko apskašu kritērijus un biežumu, iesaistīto institūciju lomu un citus aspektus. "Šis incidents parādīja, cik svarīgs ir apkopju žurnāls un ir jābūt atrunātam, kad apkope ir veikta. Šis ir viens no aspektiem, kuru ņemsim vērā šajās pārbaudēs," norādīja Melnis.
Viņš uzsvēra, ka noteikumu projekts nepalielinās administratīvo slogu, jo tiek vērtēta pašreizējā kapacitāte, kas ir Valsts vides dienestam (VVD). Pēc viņa teiktā, projekts ir izstrādē, tādēļ KEM sadarbojas ar VVD, nozari un sabiedrību, lai saprastu lietas, kam jābūt uzraudzītām, kā arī notiek diskusijas. Viņš papildināja, ka šogad februārī iesaistītajām pusēm tika nosūtīts melnraksts un pagājušajā nedēļā tika saņemti otrreizējās saskaņošanas ieteikumi, lai virzītos tālāk uz starpinstitucionālo saskaņošanu Tiesību aktu portālā.
Jau vēstīts, ka Bunkas pagastā svētdien, 26. aprīlī, nogāzās vēja turbīna.
Uzņēmuma SIA "Jaunmiki" īpašnieks Jānis Meisters minēja, ka ap pulksten 8 saņemta informācija no AS "Sadales tīkls" par elektroenerģijas pārtraukumu, bet pusdienlaikā vēja parka apsaimniekotājs ziņojis, ka viena no turbīnām ir nokritusi. Notikuma vietā nekavējoties atslēgta elektroenerģijas padeve.
Meisters lēš, ka turbīna, visticamāk, nogāzusies stipra vēja dēļ, un par ļaunprātīgu rīcību aizdomu pagaidām nav.
Precīzs negadījuma cēlonis vēl tiks noskaidrots.
Vēja parkā atrodas piecas nelielas jaudas turbīnas, katra ar jaudu 200 kilovati, un kopējā parka jauda ir viens megavats. Turbīnas uzstādītas pirms aptuveni 15 gadiem, bet pašreizējais īpašnieks tās iegādājies pirms pieciem līdz sešiem gadiem.
Iepriekš turbīnām bijušas tehniskas problēmas, un tās nav bijušas darba kārtībā. To atjaunošanai būtu nepieciešami būtiski ieguldījumi, tādēļ nolemts par vēja parka pārdošanu, teica Meisters, piebilstot, ka vienošanās ar potenciālo pircēju bija plānota jau šā gada maijā.
Zaudējumu apmērs patlaban vēl tiek vērtēts.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu