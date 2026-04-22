Aizvadītajā nedēļā Valsts policijas (VP) Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa amatpersonas, realizējot operatīvo informāciju, konstatēja, ka Rēzeknē kāda sieviete realizē nelikumīgu smēķēšanas ierīču uzpildes tvertņu šķidrumu. Likumsargi šā gada 16. aprīlī aizturēja 2001. gadā dzimušu sievieti. Valsts policijā uzsākts kriminālprocess, turpinās izmeklēšana, informē VP.
Šā gada 16. aprīlī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas jau iepriekš uzsāktā kriminālprocesā, realizējot operatīvo informāciju, saistībā ar akcīzes nodokli apliekamo preču nelikumīgu apriti, Rēzeknē aizturēja 2001. gadā dzimušu sievieti.
Veicot sankcionētu kratīšanu, likumsargi pie sievietes konstatēja un izņēma 175 elektroniskās smēķēšanas ierīces, 304 iepakojumus ar nikotīna maisiņiem, 2,97 litrus elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes tvertņu šķidrumu. Tāpat pie personas tika atrasta un izņemta skaidra nauda 2 289,18 EUR.
Policijas rīcībā ir informācija, ka persona, iespējams, realizēja elektroniskās smēķēšanas ierīces nepilngadīgām personām. Valsts policijā uzsākts kriminālprocess, turpinās pirmstiesas izmeklēšana.
