Komerciālo autobusu reisu slēgšana, kas sekoja straujajam degvielas cenu kāpumam, no jauna uzjundī trauksmi par reģionālo pasažieru pārvadājumu sistēmas trauslo stāvokli un dzīvotspēju nākotnē.
Tikmēr Balvu puses iedzīvotāji jau šobrīd bažījas, vai vēl atlikušie reisi spēs apkalpot visus gribētājus un vai kādā brīdī nenāksies palikt aiz borta.
Novērojot autobusu pasažieru plūsmu pagājušajā svētdienā virzienā uz Rīgu, dažiem Balvu novada iedzīvotājiem radušās bažas, vai atlikušie valsts dotētie reisi tiks galā ar pasažieru plūsmu īpaši nedēļas sākumā un nogalē, kad brauktgribētāju ir visvairāk. Šādi uztraukumi uzvirmojuši pēc tam, kad "Ecolines" autobusu operators SIA "Norma-A" slēgusi visus savus komerciālos iekšzemes reisus. Balvu novadam šāds uzņēmuma solis kopš 18. aprīļa atņēmis astoņus komfortablus autobusus dienā.
"Neslēpšu, ziņa, ka "Ecolines" slēdz šos komercmaršrutus, mums bija liels pārsteigums. Iedzīvotāju vidū tie bija ļoti pieprasīti – tiešām komfortabli autobusi četru stundu braucienam uz darbu vai citās gaitās uz Rīgu. Tagad jautājums ir par to, kādu komforta līmeni varēsim saņemt turpmāk," teic Balvu novada mērs Jānis Trupovnieks. Novada iedzīvotājiem joprojām ir pieejami līdzšinējie valsts dotētie reisi, ko nodrošina "Talsu autotransports". Līdz pašvaldībai pagaidām nav nonākuši trauksmes zvani par atlikušo autobusu kapacitāti. Trupovnieks sola šīs nedēļas nogalē aiziet līdz autoostai, lai savām acīm pārliecinātos par situāciju.
Gatavi arī papildu reisiem
"Atsevišķos maršrutos ir novērots pasažieru plūsmas pieaugums, īpaši tajos, kur autobusu kustība notiek retāk," stāvokli pēc "Ecolines" līniju slēgšanas komentē "Talsu autotransporta" pārstāve Agnese Gaile. Vai pasažieriem var nākties palikt autobusa pieturā ar garu degunu? "Uzņēmuma prioritāte ir nodrošināt, lai neviens pasažieris netiktu atstāts aiz autobusa durvīm. Šobrīd varam teikt, ka kopējā uzņēmuma kapacitāte ir pietiekama. Nepieciešamības gadījumā esam gatavi nodrošināt papildu reisus," viņa skaidro.