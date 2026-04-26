Valmieras novada Rūjienas kultūras centra vadītāja Kristīne Jirgena amatā ir vien četrus gadus – pēc 11 gadu prombūtnes ārzemēs 2021. gadā atgriezusies mājās un jau gada nogalē atsaukusies novada pašvaldības aicinājumam strādāt pilsētas kultūras centrā.
Kristīne uzsver, ka pārstāv jauno paaudzi: "Domāju, ka turos līdzi mūsdienīgajām tendencēm. Valmieras novadā nevaram sūdzēties – mums klājas labi. Protams, reizēm gribētos ko vairāk vai labāk, tomēr esmu priecīga – mūsu pusē viss tik tiešām notiek."
Rūjienas kultūras centrā un tā struktūrvienībās – Lodē, Naukšēnos, Rūjienā – kopumā darbojoties 18 amatierkolektīvi ar 302 dalībniekiem. "Man ir lieliski kolēģi, ar kuriem kopā spējam radīt un darīt. Arī ar Valmieras kultūras pārvaldi sadarbība un plānošana ir lieliska. Tagad esam vienots novads un visu darām kopā. Tiesa, ne viss notiek tā, kā gribētos: šajos laikos diemžēl ir jādomā, kur un kā tērēt piešķirto naudu. Tomēr mēģinām rast risinājumus, lai svētki būtu mūsu pusē un lai tie izdotos skaisti."
Rūjienā svētkus un kultūras notikumus neīstenojot tikai tāpēc vien, lai katrs mēnesis būtu aizpildīts, bet kopā ar tuvākas un tālākas apkārtnes kultūras dzīves īstenotājiem mēģinot svētkus sadalīt tā, lai dažādās vietās tos varētu apmeklēt ikviens interesents. "Mūsdienās gan katru nedēļas nogali vairs nevaram piepildīt ar cilvēkiem pilnus it visus novada kultūras namus. Tiesa, no vienas puses, tas priecē, jo piedāvājums tik tiešām kļūst arvien plašāks, no otras puses, ir skumji, jo cilvēku skaits sarūk. No visas sirds novēlu šajā laikā apstāties kaut uz mirkli un novērtēt to, kas mums jau ir! Ne vienmēr viss izdodas ideāli, bet tas ir mūsu! Vēlos ikvienu aicināt uz Rūjienu, kur jau pavisam drīz tiksimies saldākajos svētkos Valmieras novadā – Saldējuma svētkos 30. maijā!"
Grāmata. Romantiskas aizraušanās
Savā laikā esmu izlasījusi daudz romantiskās literatūras, no kuras kā pieminēšanas vērtu varu nosaukt latviešu autores Ingunas Dimantes romānu "Trofeja zaļajā samtā". Daudz informācijas meklēju un izlasu arī internetā. Pēdējos gados gan vairāk nekā lasīšanu izbaudu Latvijas dabu un radoši cenšos darboties tur. Tiesa, kultūras darbinieces darba pienākumi bieži aizņem arī nedēļas nogales, tāpēc brīvos brīžus vislabprātāk pavadu sportiskās aktivitātēs kopā ar ģimeni un draugiem. Galvu izvēdinu ar motociklu!
Teātris. Tepat – Rūjienā
Ārpus savas darba vietas teātri neesmu apmeklējusi jau sen. Tāpēc it īpaši priecājos par mūsu amatierteātra "Vitrāža" iestudētajām lugām, no kurām pēdējā skatītā ir režisores Daces Ķīkules iestudētā dramaturģes Ledes Stumbres luga "Durvis aizveras". Ar interesi skatos arī ikkatru kaimiņu kultūras namu teātru viesizrādi Rūjienā.
Kino. Savā kinozālē
Rūjienas kultūras centra kinozālē esmu noskatījusies vai visas jaunās latviešu spēlfilmas – "Mana brīvība", "Perfektie", "Tīklā. TTT leģendas dzimšana", "Tumšzilais evaņģēlijs", no rūjienieša Ivara Zviedra dokumentālajām filmām kā jaunāko varu minēt "Esi uzticīgs līdz nāvei" un vēl daudzas citas. Savukārt platformā "Netflix" ļoti daudz skatos ārzemju filmas, un no tām atmiņā paliekoša bijusi 2011. gadā franču režisoru Olivjē Nakaša un Erika Toledano uzņemtā sociālā drāma "Neaizskaramie" ar aktieriem Fransuā Kluzē, Omāru Sai un citiem.
Izstāde. Novadnieku devums
Gada ilgumā Rūjienas kultūras centrā atklājam vairākas izstādes un ļoti ievērojam tuvāku un tālāku novadnieku paveikto. Apmeklētājus it īpaši priecē Rūjienas Tautskolas mākslas kursu dalībnieku un vidusskolēnu izstādes. Tiesa, novērtējam arī tālāku mākslinieku darbus. No 13. līdz 19. aprīlim Valmieras novadā norisinājās pirmā Latvijas Mākslas gada balvas (LMGB) Mākslas nedēļa. Rūjienas kultūras namā notika lekciju cikls ar LMGB nominantiem un žūrijas pārstāvjiem par to, kas ir māksla, kad un kur tā rodas, kuratori bija Igors Gubenko un māksliniece Agate Tūna.
Koncerti. Svini brīvību skaņā!
Pašiem šeit un apkaimē notiek tik daudz koncertu, ka man pat nepietiek laika baudīt un doties kur citur! Dejotāju koncerti, pūtēju orķestra "Tālavas taurētājs" koncerti, ansambļu koncerti, Rūjienas mūzikas un mākslas skolas koncerti, vidusskolas koncerti…
Arī lielie mākslinieki ierodas pie mums – Ance Krauze, Marija Naumova, Kaspars Markševics, Atis Auzāns, Edvards Strazdiņš un daudzi citi. Bez koncertiem neiztiekam arī lielajos pasākumos vasaras un rudens sezonā – Saldējuma svētkos, Rūjienas pilsētas svētkos, Naukšēnu svētkos, Brūža svētkos…. 3. maijā, gatavojoties Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai 4. maijā, visus gaidām uz sirsnīgu un skanīgu latviešu mūzikas koncertu. To vadīs un par stāstījumu parūpēsies Valmieras teātra aktieris Artis Jančevskis, bet par pasākuma noskaņu gādās pūtēju orķestris "Tālavas taurētājs" diriģenta Gvido Brenčeva vadībā.
