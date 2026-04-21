Valsts policija vērtēs brīvdienās Ogrē, Rīgas ielā, notikušo ceļu satiksmes negadījumu krustojumā ar Kalna prospektu. Šajā vietā kreisā pagrieziena dēļ jau iepriekš fiksētas vairākas sadursmes. Šoreiz avārijā viens no spēkratiem apgāzās uz jumta, bet tā vadītājs ar traumām nogādāts ārstniecības iestādē, ziņo raidījums "Degpunktā".
Negadījumā iesaistītas divas "Opel" markas automašīnas. Pēc sākotnējās informācijas, "Opel Mokka" vadītājs, iespējams, veica kreiso pagriezienu un sadūrās ar pretim braucošu transportlīdzekli. Līdzīgu notikumu gaitu pieļauj arī aculiecinieki, kuri apstājušies vērot glābēju darbu, atgriežot uz riteņiem apgāzušos auto.
Kāda vietējā iedzīvotāja norāda, ka viena automašīna, visticamāk, nogriezusies Ogres virzienā, bet otra braukusi ar lielu ātrumu un nepamanījusi manevru. Viņasprāt, trieciens bijis tik spēcīgs, ka spēkrats apgāzies uz jumta.
Precīzus negadījuma apstākļus vēl skaidro likumsargi. Iespējams, viens no vadītājiem nav devis ceļu pretimbraucošajam transportam, veicot kreiso pagriezienu, vai arī sadursme notikusi pie luksofora aizliedzošā signāla.
Vietējie iedzīvotāji krustojumu raksturo kā bīstamu, uzsverot, ka satiksmes dalībnieki bieži neievēro piesardzību. Arī televīzijas raidījuma "Degpunktā" komanda šajā vietā iepriekš fiksējusi līdzīgus negadījumus. Kā norāda eksperti, kreisā pagrieziena manevri vienmēr ir riskantāki un prasa īpašu uzmanību no autovadītājiem.
Plašāk skatieties 20. aprīļa "Degpunktā" sižetā.
