Baltā nama korespondentu apvienības ikgadējo vakariņu laikā sestdienas vakarā noticis iespējams atentāta mēģinājums pret ASV prezidentu Donaldu Trampu.
Tramps nav cietis, un saskaņā ar sākotnējām ziņām arī citu cietušo starp vakariņu dalībniekiem nav.
Varasiestādes ziņo, ka pie svinību zāles vienā no Vašingtonas viesnīcām, kur atradās prezidents un viņa viesi, kāds vīrietis atklājis uguni. Televīzijas kanāla CNN žurnālists vēsta, ka dzirdējis vairākus šāvienus.
Līdzko atskanējis troksnis, Tramps, viņa dzīvesbiedre, viceprezidents Džeimss Deivids Venss un citas augstākās Baltā nama amatpersonas izvestas no zāles.
Citi viesi meklējuši patvērumu zem galdiem.
Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) paziņojis, ka šāvējs ir aizturēts. Pie viņa atrasti daudzi ieroči - pistole, bise un vairāki naži.
Pagaidām nav skaidrs, vai šāvējs mērķējis uz Trampu, kas savā sociālās saziņas vietnē "Truth Social" pavēstījis, ka šaušanas brīdī atradies zināmā attālumā no incidenta vietas.
Preses konferencē prezidents paziņoja, ka lode trāpījusi kādam Drošības dienesta virsniekam, taču to paglābusi drošības veste.
Varasiestādes uzskata, ka šāvējs darbojies viens.
Vakariņas pārceltas uz vēlāku laiku.
