Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas direktors Andris Priekulis palīdzējis aizturēt agresīvu jaunieti, kurš ālējies pie viņa vadītās skolas Vecrīgā.
Valsts policijā apstiprināja, ka 22. aprīlī kāds 18 gadus vecs jaunietis skolas pagalmā bļaustījies, centies aizskart skolēnus un lamājies. Tāpat viņš nereaģēja uz aicinājumiem doties prom un sāka uzvesties agresīvi.
Līdz policijas ierašanās brīdim viņu aizkavēja skolas direktors. Par notikušo agresoram piemērots 50 eiro administratīvais sods.
Priekulis pastāstīja, ka trešdienas rītā skolas teritorijā konstatējis nepiederošu, agresīvi noskaņotu personu, kura uzmācīgi centās veidot fizisku kontaktu ar skolēniem. Pēc ārējām pazīmēm persona, iespējams, atradās apreibinošu vielu ietekmē.
Priekulis kā skolas direktors nekavējoties pieprasījis atstāt teritoriju. Persona reaģējusi ar rupju, agresīvu uzvedību un fizisku kontaktu.
"Šādā situācijā mana prioritāte bija skolēnu drošība, tādēļ persona tika fiziski ierobežota līdz policijas ierašanās brīdim. Ar darbinieku un skolēnu palīdzību izdevās viņu aizturēt. Policija ieradās aptuveni desmit minūšu laikā," atzīmēja Priekulis.
Direktors incidentā nopietnus miesas bojājumus nav guvis.
Priekulis uzsvēra, ka šāda situācija pie izglītības iestādes ir nepieņemama un tas ir skaidrs signāls, ka nepieciešama pastiprināta drošības uzraudzība.
Viņš uzskata, ka policijas patruļu klātbūtnei pie skolas jābūt biežākai, īpaši rīta stundās, kad skolēni ierodas skolā.
"Skolas drošība nav kompromisu jautājums, un mēs aktīvi sadarbojamies ar atbildīgajām institūcijām, lai šādi incidenti neatkārtotos," piebilda direktors.
