#gleznas #izstādes #māksla #mākslinieki #ministrijas

LNMM turpmāk vadīs līdzšinējā direktores vietniece Derkusova

LETA / Latvijas Mediji
2026. gada 23. aprīlis, 13:56
Jaunievēlētā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) direktore Iveta Derkusova.
Foto: Ieva Leiniša/LETA

Latvijas Nacionālo mākslas muzeju (LNMM) turpmāk vadīs līdzšinējā muzeja direktores vietniece krājuma darbā, Latvijas Muzeju padomes priekšsēdētāja Iveta Derkusova, informēja Kultūras ministrijas (KM) Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Lita Kokale.

Preses konferencē LNMM kultūras ministre Agnese Lāce (P) uzsvēra, ka konkursa komisija vienbalsīgi virzīja apstiprināšanai amatā Derkusovu, turklāt viņas kandidatūru ceturtdienas sēdē atbalstīja arī Muzeju padome. Viņasprāt, ir būtiski, lai LNMM, kas gadu gaitā ir izveidojies par stabilu stūrakmeni Latvijas kultūras telpā, turpina savu attīstību un stiprina savu lomu sabiedrības kritiskās domāšanas un intelektuālās kapacitātes paaugstināšanā.

Konkursa komisijas priekšsēdētāja, KM valsts sekretāre Dace Vilsone atzīmēja, ka konkurss uz LNMM direktora amatu ilgu laiku nebija rīkots, līdz ar to komisijas darbs bija atbildīgs. Konkursā pieteicās 13 pretendenti, kurus vērtēja trīs kārtās. Otrajā kārtā vērtēja sešus kandidātus, savukārt noslēdzošajā kārtā bija jāizvēlas starp diviem pretendentiem.

Vilsone klāstīja, ka pēdējās kārtas kandidāti bija augstas raudzes profesionāļi, kuri sevi pierādījuši nozarē. Viņasprāt, komisijas grūtākais darbs bija izvēlēties pašreizējai situācijai atbilstošāko kandidātu. KM valsts sekretāre skaidroja, ka žūrijas komisija lēma par labu Derkusovai, kura visās kārtās pierādīja sevi kā mērķtiecīgu, precīzu un pragmatisku komandas vadītāju ar spēju izvirzīt skaidrus mērķus. Tāpat jaunā LNMM vadītāja paļaujas uz komandu. Vilsones ieskatā sabalansētā vīzija un paļaušanās uz komandu rezultējās komisijas vienbalsīgā lēmumā.

Kā uzsvēra Derkusova,

pirmais mērķis ir nodrošināt stabilu pāreju un muzeja darbības nepārtrauktību,

jo LNMM ir komplicēta, liela institūcija ar sazarotu programmu un vairākām filiālēm. Viņa atzīmēja, ka nākamais izaicinājums būs pēc pāris gadiem, kad būs jāatver mākslas muzejs "Arsenāls". Derkusova sprieda, ka faktiski tas ir atslēgas uzdevums, ap kuru būs jābūvē LNMM darbība, lai virzītos gan uz akcenta mērķa izpildi, gan nezaudētu institūcijas kopējo darbības saturu.

Runājot par izaicinājumiem, jaunā LNMM direktore norādīja, ka tie ir saistīti ar ārējiem faktoriem, jo patlaban gan ģeopolitisko notikumu ietekmē ir augsts stresa līmenis, gan arī finansējuma jautājumi paliek arvien asāki. Viņasprāt, galvenā recepte būs pragmatiska un racionāla darbu plānošana, lai mazinātu riskus. Derkusova atzina, ka, strādājot vairāk nekā 30 gadus LNMM,

viņa labi pārzina muzeja saturisko pusi, dažādus sadarbības aspektus un administratīvo pusi.

"Ja runājam tādā tehniskā aspektā, pārsteigumu nav, vienlaikus, uzņemoties LNMM direktores amatu, apzinos, ka esmu saņēmusi trīs dārgas lietas. Muzeja reputāciju, kas, pateicoties iepriekšējās muzeja vadītājas Māras Lāces ieguldījumam, veidota daudzu gadu garumā. Es saņemu nacionālo dārgumu — krājumu un muzeja komandu," sacīja Derkusova.

Taujāta par atalgojumu muzejā un nozarē, jaunā LNMM vadītāja atzīmēja, ka viņas pienākums ir šo jautājumu aktualizēt kopā ar citu nacionālo atmiņas institūciju vadītājiem, lai veicinātu izpratni sabiedrībā. Derkusova skaidroja, ka kvalifikāciju, kāda ir atmiņas institūciju profesionāļiem, lielā mērā iegūst pēctecībā, strādājot institūcijā. Viņasprāt, tā ir liela izšķērdība sagatavot darbiniekus un tos pēc pāris gadiem pazaudēt, jo cilvēkiem, kuri strādājuši LNMM, nav grūti atrast darbu.

"Muzeja direktors tiešā veidā nevar ietekmēt algu apmēru, taču var komandu stiprināt ar citiem pieejamiem līdzekļiem. Vadītājam ir jānodrošina apstākļi, lai kolektīvā, kuru veido radoši cilvēki, šo radošumu nenokautu, varētu sasniegt mērķus un kolektīvu saglabāt," sacīja Derkusova.

Viņa norādīja, ka kolektīvs ir liela vērtība, turklāt muzejā daudzi procesi notiek pēctecīgi. Jaunā LNMM direktore uzsvēra, ka muzejam ir jābūt "dzīvam organismam", kas visu laiku mainās - no vienas puses LNMM ir stabila institūcija, taču arī muzejs laika gaitā ir ievērojami mainījies.

Derkusova 11 gadus ir bijusi LNMM direktores vietniece krājuma darbā, savukārt trīs gadus viņa kā padomes priekšsēdētāja vada Latvijas Muzeju padomes darbu.

Iepriekš Derkusova LNMM veikusi izstāžu kuratores un pētnieces darbu, īpaši pievēršoties Gustava Kluča daiļradei. Tāpat viņa bijusi LNMM direktores vietniece administratīvajā darbā, kā arī pildījusi muzeja Latvijas grafikas kolekcijas glabātājas pienākumus.

Derkusova absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Mākslas vēstures un teorijas nodaļu, iegūstot maģistra grādu. LMA Mākslas vēstures un teorijas novirzienā turpinātas studijas doktorantūrā.

Konkursu uz šo amatu KM izsludināja, jo ilggadējā LNMM direktore Māra Lāce nolēma pensionēties.

Konkursā uz LNMM direktora amatu kandidēja 13 pretendenti. Konkursa komisija vērtēja ne vien pretendentu atbilstību amatam izvirzītajām prasībām un noteiktajai pieredzei, bet arī konkursa dalībnieku izstrādāto LNMM turpmākās darbības attīstības piedāvājumu pieciem gadiem, kurā norādīti tā īstenošanas mērķi, veidi un resursi. LNMM direktora ikmēneša darba atlīdzība noteikta 4373 eiro bruto.

LNMM ir lielākā profesionālās mākslas krātuve valstī, kas ieņem nozīmīgu vietu kultūras vērtību uzkrāšanā, saglabāšanā un popularizēšanā.

