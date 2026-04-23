LNMM turpmāk vadīs līdzšinējā direktores vietniece Derkusova

Latvijas Nacionālo mākslas muzeju (LNMM) turpmāk vadīs līdzšinējā muzeja direktores vietniece krājuma darbā, Latvijas Muzeju padomes priekšsēdētāja Iveta Derkusova, informēja Kultūras ministrijas (KM) Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Lita Kokale.
Preses konferencē LNMM kultūras ministre Agnese Lāce (P) uzsvēra, ka konkursa komisija vienbalsīgi virzīja apstiprināšanai amatā Derkusovu, turklāt viņas kandidatūru ceturtdienas sēdē atbalstīja arī Muzeju padome. Viņasprāt, ir būtiski, lai LNMM, kas gadu gaitā ir izveidojies par stabilu stūrakmeni Latvijas kultūras telpā, turpina savu attīstību un stiprina savu lomu sabiedrības kritiskās domāšanas un intelektuālās kapacitātes paaugstināšanā.
Konkursa komisijas priekšsēdētāja, KM valsts sekretāre Dace Vilsone atzīmēja, ka konkurss uz LNMM direktora amatu ilgu laiku nebija rīkots, līdz ar to komisijas darbs bija atbildīgs. Konkursā pieteicās 13 pretendenti, kurus vērtēja trīs kārtās. Otrajā kārtā vērtēja sešus kandidātus, savukārt noslēdzošajā kārtā bija jāizvēlas starp diviem pretendentiem.
Vilsone klāstīja, ka pēdējās kārtas kandidāti bija augstas raudzes profesionāļi, kuri sevi pierādījuši nozarē. Viņasprāt, komisijas grūtākais darbs bija izvēlēties pašreizējai situācijai atbilstošāko kandidātu. KM valsts sekretāre skaidroja, ka žūrijas komisija lēma par labu Derkusovai, kura visās kārtās pierādīja sevi kā mērķtiecīgu, precīzu un pragmatisku komandas vadītāju ar spēju izvirzīt skaidrus mērķus. Tāpat jaunā LNMM vadītāja paļaujas uz komandu. Vilsones ieskatā sabalansētā vīzija un paļaušanās uz komandu rezultējās komisijas vienbalsīgā lēmumā.
Kā uzsvēra Derkusova,
pirmais mērķis ir nodrošināt stabilu pāreju un muzeja darbības nepārtrauktību,
jo LNMM ir komplicēta, liela institūcija ar sazarotu programmu un vairākām filiālēm. Viņa atzīmēja, ka nākamais izaicinājums būs pēc pāris gadiem, kad būs jāatver mākslas muzejs "Arsenāls". Derkusova sprieda, ka faktiski tas ir atslēgas uzdevums, ap kuru būs jābūvē LNMM darbība, lai virzītos gan uz akcenta mērķa izpildi, gan nezaudētu institūcijas kopējo darbības saturu.
Runājot par izaicinājumiem, jaunā LNMM direktore norādīja, ka tie ir saistīti ar ārējiem faktoriem, jo patlaban gan ģeopolitisko notikumu ietekmē ir augsts stresa līmenis, gan arī finansējuma jautājumi paliek arvien asāki. Viņasprāt, galvenā recepte būs pragmatiska un racionāla darbu plānošana, lai mazinātu riskus. Derkusova atzina, ka, strādājot vairāk nekā 30 gadus LNMM,
viņa labi pārzina muzeja saturisko pusi, dažādus sadarbības aspektus un administratīvo pusi.
"Ja runājam tādā tehniskā aspektā, pārsteigumu nav, vienlaikus, uzņemoties LNMM direktores amatu, apzinos, ka esmu saņēmusi trīs dārgas lietas. Muzeja reputāciju, kas, pateicoties iepriekšējās muzeja vadītājas Māras Lāces ieguldījumam, veidota daudzu gadu garumā. Es saņemu nacionālo dārgumu — krājumu un muzeja komandu," sacīja Derkusova.
Taujāta par atalgojumu muzejā un nozarē, jaunā LNMM vadītāja atzīmēja, ka viņas pienākums ir šo jautājumu aktualizēt kopā ar citu nacionālo atmiņas institūciju vadītājiem, lai veicinātu izpratni sabiedrībā. Derkusova skaidroja, ka kvalifikāciju, kāda ir atmiņas institūciju profesionāļiem, lielā mērā iegūst pēctecībā, strādājot institūcijā. Viņasprāt, tā ir liela izšķērdība sagatavot darbiniekus un tos pēc pāris gadiem pazaudēt, jo cilvēkiem, kuri strādājuši LNMM, nav grūti atrast darbu.