Cīņu organizācijas "UFC" prezidents Deina Vaits paudis piesardzīgi optimistisku vērtējumu par īru MMA cīkstoņa Konora Makgregora iespējamo atgriešanos oktagonā, norādot, ka sarunās ar sportistu panākts progress.
Makgregors nav cīnījies kopš 2021. gada, kad cīņā pret amerikāni Dastinu Porjē guva smagu kājas lūzumu. Kopš tā laika viņa atgriešanās vairākkārt tikusi atlikta, tostarp 2024. gadā plānotā cīņa nenotika pēdas pirksta traumas dēļ. Lai gan sportists regulāri publiski paudis apņēmību atgriezties, konkrēta vienošanās ar UFC līdz šim nav panākta.
Pēc UFC pasākuma Vinipegā Vaits sniedza pozitīvu signālu par Makgregora iespējamo atgriešanos cīņas būrī un sarunu progresu ar organizāciju. "Izskatās labi," viņš sacīja preses konferencē, piebilstot, ka vienošanās gadījumā par to tiks nekavējoties paziņots.
Saskaņā ar neoficiālu informāciju Makgregora atgriešanās varētu notikt 2026. gada 11. jūlijā turnīrā UFC 329 Lasvegasā, kas iecerēts kā Starptautiskās cīņu nedēļas noslēguma pasākums.
Makgregors pēdējā laikā pievērsies nopietnam treniņu procesam un samazinājis savu dalību dažādās publiskās aktivitātēs, cenšoties sagatavoties iespējamajai atgriešanās cīņai. Potenciālais pretinieks pagaidām nav oficiāli nosaukts, lai gan starp iespējamiem variantiem minēts arī bijušais pretinieks Makss Holovejs.
Ja vienošanās tiks panākta, Makgregora atgriešanās varētu kļūt par vienu no nozīmīgākajiem notikumiem UFC pēdējo gadu laikā.
