Dailes teātris tikai dažas dienas pirms plānotās pirmizrādes nolēma pārcelt izrādi "Īsti Rietumi" uz oktobri. Kā skaidro teātra direktors Juris Žagars, lēmums pieņemts pēc pilnā ģenerālmēģinājuma, kurā secināts, ka iestudējuma mākslinieciskā koncepcija nedarbojas kā iecerēts, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".
Gan teātris, gan režisors Mateušs Staņaks vienojušies darbu pārstrādāt, jo esošais risinājums nav bijis pieņemams. Žagars uzsver — alternatīva būtu bijusi nospēlēt izrādi un drīz vien izņemt no repertuāra skatītāju intereses trūkuma dēļ, tāpēc izvēlēta pārcelšana, lai saglabātu kvalitāti un teātra reputāciju.
Biļešu īpašniekiem piedāvāti trīs varianti — apmeklēt citu izrādi, saņemt naudas atmaksu vai gaidīt rudens pirmizrādi.
Plānotajā aktieru sastāvā notikušas arī izmaiņas — Artūra Krūzkopa vietā vecākā brāļa lomu spēlēs Niklāvs Kurpnieks, jo Krūzkopam vasarā paredzēti citi projekti.
Žagars norāda, ka repertuāra teātros izrāžu pārcelšana nav nekas neparasts un ļauj elastīgāk reaģēt, lai gala rezultāts atbilstu kvalitātes prasībām.
Plašāk lasiet žurnālā "Privātā Dzīve".
