Ceturtdien Rēzeknē kāds autovadītājs gandrīz trīs promiļu reibumā policistiem piedāvājis 400 eiro kukuli, informēja Valsts policijā (VP).
Pirms plkst. 22 Rēzeknē, Brieža ielā, likumsargi pamanīja automašīnu "Audi A6". Autovadītāja braukšanas stils šķita likumsargiem aizdomīgs.
Apturot automašīnu, policijas darbinieki konstatēja, ka pie transportlīdzekļa stūres ir sēdies 1982. gadā dzimis vīrietis, kura uzvedība liecināja, ka viņš, iespējams, ir alkohola reibumā. Veicot alkohola koncentrācijas pārbaudi izelpā, vīrietim tika fiksēta 2,71 promile.
Atrodoties dienesta transportlīdzeklī, automašīnas "Audi A6" vadītājs, lai izvairītos no atbildības, apzināti piedāvāja katrai amatpersonai 200 eiro lielu kukuli. Neskatoties uz vairākkārtējiem likumsargu aizrādījumiem un brīdinājumiem par kriminālatbildību, vīrietis turpināja piedāvāt kukuli, lai amatpersonas nefiksētu noziedzīgo nodarījumu. Likumsargi vīrieti aizturēja un ievietoja īslaicīgās aizturēšanas vietā.
VP sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 262. panta 1.1. daļas, proti, par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,5 promiles. Par to paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam, īslaicīgu brīvības atņemšanu, probācijas uzraudzību, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.
Tāpat kriminālprocess sākts pēc Krimināllikuma 323. panta pirmās daļas, proti, par kukuļa, tas ir, materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu, došanu vai piedāvāšanu vai par kukuļa apsolīšanu pēc tā pieprasīšanas personiski vai ar starpnieku valsts amatpersonai, lai tā, izmantojot savu dienesta stāvokli, izdarītu vai neizdarītu kādu darbību. Par to paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai ar naudas sodu.
