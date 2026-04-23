Šovā “Ģimene burkā” Valteru ģimenes vecākā atvase Gabriels kopā ar mammu devās uz Vāciju, lai iepazītos ar Gabriela bioloģisko tēvu Deniju. Nu viņi ir atgriezušies mājās, un Gabriels ir gatavs padalīties iespaidos – kāda bija šī tikšanās un ko tā mainījusi viņa dzīvē.
Pie Valteru ģimenes vakariņu galda aizsākas saruna par to, ka Vita ar Gabrielu pabijuši Vācijā satikties ar Gabriela bioloģisko tēvu Deniju. Vita atzīst, ka Vācijā veicies ļoti labi – misija ir pabeigta, un Denijs ir satikts.
Gabriels neslēpj, ka emocijas tikšanās laikā bijušas dažādas: “Es biju gan priecīgs, gan pārsteigts, gan arī bišķīt dusmīgs arī. Dusmas visvairāk bija par to, ka viņš čakarēja mūs.”
Vai šī tikšanās kaut ko mainījusi Gabriela dzīvē? Viņš atzīst, ka ir gan: “Noteikti, ja mēs nebūtu satikušies, es vēl joprojām domātu un domātu, ka mēs vēl varētu satikties, bet tagad tā vairs īsti nav. Ir tāds kā atvieglojums – es gribēju, un mēs arī satikāmies.”
Tikšanās gan nenāca viegli – visa ģimene bija mēģinājusi Deniju pierunāt beidzot satikties ar savu dēlu. Vita stāsta, ka arī viņas mamma ierunājusi Denijam ziņu: “Viņa ierunāja viņam patiesībā ļoti skaistu ziņu. Tur nav ne pārmetumu, ne uzbraucienu, nekādas agresijas. Viņa vienkārši skaisti pasaka to, ka viņa lūdz Deniju – lūdzu, atrodi to laiku, lai satiktu savu dēlu, kurš ir priecīgs puisis, kuram nekas netrūkst, kuram neko nevajag. Viņam vajag tikai sarunu, satikšanos ar tevi.”
Kā vienīgo vilšanos Gabriels min, ka uz šo tikšanos bija jāgaida tik ilgi gadi.. Bet ir bijis priecīgs uzzināt, ka Denijam ir vēl četri bērni – Gabriela pusbrāļi un pusmāsas, un Gabriels esot no visiem visgarākais.
