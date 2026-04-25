Aktrise Natālija Portmane gaida trešo bērnu. Tā būs viņas pirmā atvase kopā ar pašreizējo partneri, franču mūzikas producentu Tangiju Destablu. Par grūtniecību viņa pastāstīja intervijā žurnālam "Harper's Bazaar", to apstiprināja arī aktrises pārstāvji.
44 gadus vecā Portmane atzina, ka šo dzīves posmu uztver ar lielu pateicību. "Mēs ar Tangiju esam ļoti sajūsmināti. Es jūtos ļoti pateicīga. Zinu, ka tā ir liela privilēģija un brīnums," viņa sacīja.
Aktrisei jau ir divi bērni — dēls Alefs (14) un meita Amālija (9), kuri dzimuši laulībā ar bijušo vīru, horeogrāfu Bendžamēnu Mijepjē. Pāris izšķīrās 2024. gadā.
Portmane iepriekš stāstījusi, ka, augot ārsta ģimenē, bieži dzirdējusi par grūtībām, ar kurām saskaras cilvēki, cenšoties tikt pie bērna. Tāpēc viņa uzsver, ka grūtniecību uztver ar īpašu cieņu. Aktrise arī atklāja, ka šobrīd jūtas labi un enerģiskāka, nekā sākotnēji gaidījusi.
Par attiecībām ar Destablu publiski kļuva zināms 2025. gadā, un pāris līdz šim centies savu privāto dzīvi turēt prom no sabiedrības uzmanības. Arī savus bērnus Portmane cenšas pasargāt no pastiprinātas mediju uzmanības.
Portmanes gaidāmo projektu vidū ir filma "The Gallerist", kā arī romantiskā komēdija "Good Sex", kas tiks demonstrēta straumēšanas platformā "Netflix".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu