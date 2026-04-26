Sunny 6.3 °C
S. 26.04
Alīna, Rūsiņš, Sandris
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
#asv

Eksperti: ASV notikušais incidents neradīs būtiskas politiskas sekas

LETA / Latvijas Mediji
2026. gada 26. aprīlis, 15:00
Klausies ziņu audio formātā
Iespējams atentāta mēģinājums pret Trampu.
Foto: No sociālajiem tīkliem

Baltā nama korespondentu apvienības ikgadējo vakariņu laikā notikušais incidents izgaismo drošības sistēmas nepilnības, lai gan būtiskas politiskas sekas, visticamāk, nesekos, šādu viedokli pauda Ģeopolitikas pētījumu centra direktors Māris Andžāns.

Eksperts atgādināja, ka šis nav pirmais šāda veida incidents, kas vērsts pret ASV prezidentu Donaldu Trampu. Iepriekš bijuši vismaz divi līdzīgi gadījumi Pensilvānijā un Floridā. Vienlaikus eksperts pieļauj, ka šādu novērstu incidentu varētu būt bijis vairāk.

Māris Andžāns.
Foto: Evija Trifanova/LETA

Pēc Andžāna teiktā, šādi notikumi atspoguļo dziļo politisko polarizāciju ASV sabiedrībā, kas pēdējos gados ir būtiski pieaugusi. Lai gan atentāti pret politiskajiem līderiem nav nekas jauns pasaules vēsturē, ASV situāciju ietekmē plašā ieroču pieejamība. Eksperts norādīja, ka tas palielina risku, ka vardarbīgi incidenti var notikt arī nākotnē.

Šis jautājums, visticamāk, atkal aktualizēs diskusijas par ieroču regulējumu, lai gan līdz šim būtiskas izmaiņas šajā jomā panākt ir bijis sarežģīti, atzina Andžāns. Viņš arī norādīja, ka republikāņi biežāk atbalsta civilpersonu tiesības nēsāt ieročus.

Komentējot drošības dienestu darbu, Andžāns norādīja, ka šādi gadījumi izgaismo nepilnības drošības sistēmā. Eksperts skaidroja, ka šāda veida uzbrukumus bieži īsteno tā sauktie "vientuļie vilki", kurus ir īpaši grūti savlaicīgi identificēt, jo viņi nereti darbojas izolēti un savus nodomus neatklāj. Taču fakts, ka bruņots cilvēks vispār spējis iekļūt ēkā, liecina par drošības nepilnībām, tostarp koordinācijas trūkumu. Viņš neizslēdz, ka pēc notikušā no atbildīgajām amatpersonām var tikt pieprasīta atbildība.

Vienlaikus īstermiņā būtiskas izmaiņas ASV iekšpolitikā nav gaidāmas, uzskata Andžāns. Notikums, visticamāk, tiks izmantots politiskajā retorikā, un tas var nedaudz pastiprināt jau esošo sabiedrības polarizāciju, taču radikālas pārmaiņas tas neizraisīs, vērtēja eksperts.

Viņš atgādināja, ka iepriekšējais incidents Pensilvānijā, kur Tramps parādījās ar asiņainu seju un paceltu dūri pēc ievainojuma, kļuva par ikonisku momentu. Šoreiz šāda vizuāli spēcīga efekta nebija, jo sabiedrība redzēja tikai evakuāciju, atzina Andžāns.

Iespējams, ka republikāņi šo incidentu izmantos, lai uzsvērtu politiskās spriedzes un drošības riskus, savukārt publiskajā telpā var atjaunoties diskusijas par ieroču aprites regulējumu, spriedza Andžāns. Vienlaikus eksperts norādīja, ka pagaidām ir grūti prognozēt, vai un kā šis incidents ietekmēs plašāku politisko un ekonomisko dienaskārtību

"Trampa personība un prezidentūra ir tik spoža, ka tur nāk skandāls pēc skandāla un izteicieni pēc izteicieniem. Drīzāk šis gadījums tiks nedaudz piemirsts," sprieda Andžāns.

Politikas zinātnes doktors un pētnieks Mārtiņš Hiršs.
Foto: Zane Bitere/LETA

Savukārt politikas zinātnes doktors, ASV politikas vērotājs Mārtiņš Hiršs norādīja, ka pagaidām nav zināma uzbrucēja identitāte un motīvi, līdz ar to pāragri izdarīt konkrētus secinājumus. Iepriekš šāda veida incidentos iesaistīti dažādi cilvēki, un atsevišķos gadījumos tie saistīti arī ar republikāņiem. Vienlaikus eksperts uzsver, ka tas neattaisno vardarbību.

Viņš arī vērsa uzmanību, ka ASV sabiedrība pēdējos gados kļuvusi polarizētāka. To veicinājusi arī Trampa politiskā pieeja, kas palīdz mobilizēt vēlētājus, bet vienlaikus šķeļ sabiedrību. Pēc eksperta teiktā, šādas tendences vērojamas arī citviet, tostarp Eiropā.

Vienlaikus ASV gadījumā šī pretnostatīšana kļuvusi īpaši asa. Hiršs norādīja, ka patlaban demokrātu un republikāņu domstarpības biežāk skar plašākus jautājumus par valsts attīstības virzienu, kas palielina spriedzi sabiedrībā.

vēstīts, Baltā nama korespondentu apvienības ikgadējo vakariņu laikā sestdienas vakarā noticis iespējams atentāta mēģinājums pret ASV prezidentu Trampu.

Tramps nav cietis, un saskaņā ar sākotnējām ziņām arī citu cietušo starp vakariņu dalībniekiem nav.

Šī ilustratīvā fotogrāfija, kas uzņemta Losandželosā, attēlo telefonu ar ASV prezidenta Donalda Trampa ierakstu platformā Truth Social, kurā redzams iespējamais aizdomās turamais pēc aizturēšanas 2026. gada 25. aprīlī, guļam uz zemes pēc šaušanas incidenta Baltā nama korespondentu vakariņu laikā.
Foto: AFP/Scanpix

Varasiestādes ziņo, ka pie svinību zāles vienā no Vašingtonas viesnīcām, kur atradās prezidents un viņa viesi, kāds vīrietis atklājis uguni. Televīzijas kanāla CNN žurnālists vēsta, ka dzirdējis vairākus šāvienus.

Līdzko atskanējis troksnis, Tramps, viņa dzīvesbiedre, viceprezidents Džeimss Deivids Venss un citas augstākās Baltā nama amatpersonas izvestas no zāles. Citi viesi meklējuši patvērumu zem galdiem.

Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) paziņojis, ka šāvējs ir aizturēts. Pie viņa atrasti daudzi ieroči - pistole, bise un vairāki naži.

Pagaidām nav skaidrs, vai šāvējs mērķējis uz Trampu, kas savā sociālās saziņas vietnē "Truth Social" pavēstījis, ka šaušanas brīdī atradies zināmā attālumā no incidenta vietas.

Preses konferencē prezidents paziņoja, ka lode trāpījusi kādam Drošības dienesta virsniekam, taču to paglābusi drošības veste.

Varasiestādes uzskata, ka šāvējs darbojies viens.

Aptauja

Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?


 

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Tēma
Ārvalstīs
Tēmturi
PAR SVARĪGO
