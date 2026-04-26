Eksperti: ASV notikušais incidents neradīs būtiskas politiskas sekas

Baltā nama korespondentu apvienības ikgadējo vakariņu laikā notikušais incidents izgaismo drošības sistēmas nepilnības, lai gan būtiskas politiskas sekas, visticamāk, nesekos, šādu viedokli pauda Ģeopolitikas pētījumu centra direktors Māris Andžāns.
Eksperts atgādināja, ka šis nav pirmais šāda veida incidents, kas vērsts pret ASV prezidentu Donaldu Trampu. Iepriekš bijuši vismaz divi līdzīgi gadījumi Pensilvānijā un Floridā. Vienlaikus eksperts pieļauj, ka šādu novērstu incidentu varētu būt bijis vairāk.
Pēc Andžāna teiktā, šādi notikumi atspoguļo dziļo politisko polarizāciju ASV sabiedrībā, kas pēdējos gados ir būtiski pieaugusi. Lai gan atentāti pret politiskajiem līderiem nav nekas jauns pasaules vēsturē, ASV situāciju ietekmē plašā ieroču pieejamība. Eksperts norādīja, ka tas palielina risku, ka vardarbīgi incidenti var notikt arī nākotnē.
Šis jautājums, visticamāk, atkal aktualizēs diskusijas par ieroču regulējumu, lai gan līdz šim būtiskas izmaiņas šajā jomā panākt ir bijis sarežģīti, atzina Andžāns. Viņš arī norādīja, ka republikāņi biežāk atbalsta civilpersonu tiesības nēsāt ieročus.
Komentējot drošības dienestu darbu, Andžāns norādīja, ka šādi gadījumi izgaismo nepilnības drošības sistēmā. Eksperts skaidroja, ka šāda veida uzbrukumus bieži īsteno tā sauktie "vientuļie vilki", kurus ir īpaši grūti savlaicīgi identificēt, jo viņi nereti darbojas izolēti un savus nodomus neatklāj. Taču fakts, ka bruņots cilvēks vispār spējis iekļūt ēkā, liecina par drošības nepilnībām, tostarp koordinācijas trūkumu. Viņš neizslēdz, ka pēc notikušā no atbildīgajām amatpersonām var tikt pieprasīta atbildība.
Vienlaikus īstermiņā būtiskas izmaiņas ASV iekšpolitikā nav gaidāmas, uzskata Andžāns. Notikums, visticamāk, tiks izmantots politiskajā retorikā, un tas var nedaudz pastiprināt jau esošo sabiedrības polarizāciju, taču radikālas pārmaiņas tas neizraisīs, vērtēja eksperts.
Viņš atgādināja, ka iepriekšējais incidents Pensilvānijā, kur Tramps parādījās ar asiņainu seju un paceltu dūri pēc ievainojuma, kļuva par ikonisku momentu. Šoreiz šāda vizuāli spēcīga efekta nebija, jo sabiedrība redzēja tikai evakuāciju, atzina Andžāns.
Iespējams, ka republikāņi šo incidentu izmantos, lai uzsvērtu politiskās spriedzes un drošības riskus, savukārt publiskajā telpā var atjaunoties diskusijas par ieroču aprites regulējumu, spriedza Andžāns. Vienlaikus eksperts norādīja, ka pagaidām ir grūti prognozēt, vai un kā šis incidents ietekmēs plašāku politisko un ekonomisko dienaskārtību