Jau divus gadus pašvaldības policijai, tāpat kā Valsts policijai, ir tiesības kontrolēt atļautā braukšanas ātruma ievērošanu, un šo praksi pārņem aizvien vairāk vietvaru. Lai gan policija uzsver satiksmes drošības uzlabošanu, iedzīvotāju vidū izskan bažas, ka galvenā motivācija ir pašvaldības budžeta papildināšana, jo soda naudas paliek vietējā maciņā, vēsta 360TV Ziņas.
Diskusijas par to, vai pašvaldības policija uz ceļiem tiešām rūpējas par drošību vai tomēr pilda "kases" funkciju, kļuvušas īpaši skaļas pēc tam, kad vairākas pilsētas anonīmi saņēmušas kritiku no Valsts policijas darbiniekiem. Tiek norādīts, ka pašvaldības policija bieži izvēlas sodīt uzreiz, neizmantojot brīdinājuma iespēju pat gadījumos, kur tas būtu lietderīgi. Balvu novadā, kur ātruma kontrole ieviesta pavisam nesen, domes priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks gan noraida šādus pieņēmumus, uzsverot, ka iedzīvotājiem nevajadzētu šo funkciju uzskatīt par soda mehānismu vai budžeta pildīšanas rīku.
Tomēr realitāte rāda, ka, piemēram, Balvos brīdinājumi netiek izteikti un sodi tiek piemēroti nekavējoties. Pašvaldības policijas priekšnieka pienākumu izpildītājs Viesturs Kozlovskis to skaidro ar vēlmi izvairīties no konfliktsituācijām mazpilsētas vidē, kur visi viens otru pazīst. Viņš uzsver, ka ar vidēji diviem fiksētiem pārkāpējiem dienā šo darbību noteikti nevar saukt par "naudas mašīnu", norādot, ka finansiālais ieguvums lielpilsētās un galvaspilsētas tuvumā varētu būt atšķirīgs.
Lielāko pilsētu pašvaldības policijas pārstāvji gan norāda uz pretējo – radaru iegāde un to uzturēšana ir dārgs process, kas bieži vien pat neatsver iekasētās soda naudas. Liepājas pašvaldības policijas pārstāve Elva Lubāne uzsver, ka iegūtie līdzekļi tiek novirzīti nepieciešamajam aprīkojumam, un galvenais ieguvums ir sloga noņemšana no Valsts policijas, ļaujot tai pievērsties nopietnāku noziegumu izmeklēšanai. Līdzīgu viedokli pauž arī Jelgavas kolēģi, skaidrojot, ka līdz šim veidojusies absurda situācija, kad policisti redz pārkāpumu, bet likums liedz viņiem rīkoties.
Pašlaik ātruma kontroli Latvijā veic jau vairāk nekā astoņas pašvaldības policijas struktūras, un šis saraksts tuvākajā laikā tikai pieaugs. Pašvaldības policisti atzīst, ka šis ir būtisks papildu darbs, taču tas ir nepieciešams deleģējums, lai uzlabotu sabiedrisko kārtību un satiksmes drošību pilsētu ielās, īpaši laikā, kad Valsts policija saskaras ar ievērojamu darbinieku trūkumu.
Pašvaldības policisti neslēpj, ka ikdienā arvien biežāk nākas pārņemt ne tikai ātruma kontrolēšanu, bet arī Valsts policijas izsaukumus. Galvenais iemesls tam joprojām ir akūtais darbinieku trūkums Valsts policijas rindās, kas spiež vietvaras uzņemties plašākas funkcijas sabiedriskās kārtības nodrošināšanā.
