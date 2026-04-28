NATO apspriež iespēju atteikties no ikgadējiem samitiem un pāriet uz retāku alianses līderu tikšanās formātu, atsaucoties uz sešiem avotiem, vēsta ziņu aģentūra "Reuters".
Saskaņā ar augsta ranga Eiropas amatpersonas un piecu NATO dalībvalstu diplomātu teikto iekšējās diskusijās tiek apsvērta iespēja rīkot samitus reizi divos gados. Dažas valstis arī pieļauj, ka 2028. gada samits varētu nenotikt, taču galīgais lēmums vēl nav pieņemts.
"Reuters" atgādina, ka citi diplomāti un analītiķi jau sen apgalvo, ka ikgadējie samiti rada spiedienu panākt lielus rezultātus, kas mazina ilgtermiņa plānošanu.
Tomēr aģentūra norādīja, ka diskusijām ir arī plašāks raksturs un tās neaprobežojas tikai ar atsevišķiem politiskiem apstākļiem.
Viens no aģentūras sarunu biedriem pauda viedokli, ka labāk rīkot samitus retāk nekā rīkot sliktus samitus.
Vienlaikus NATO amatpersona uzsvēra, ka alianse turpinās rīkot regulāras valstu un valdību vadītāju sanāksmes un ka starp samitiem sabiedrotie turpinās apspriesties un pieņemt lēmumus par kopīgiem drošības jautājumiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu