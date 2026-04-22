Ukraina atbalsta Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska un Krievijas diktatora Vladimira Putina tikšanās ideju un ir vērsusies pie Turcijas un vairākām citām valstīm līderu tikšanās organizēšanas lietā, žurnālistiem sacīja Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha.
Ukrainas puse atbalsta tikšanos, lai "iegūtu jaunu diplomātisko dinamiku", sacīja ministrs.
"Mēs esam to lūguši Turcijas pusei, kā arī dažām citām galvaspilsētām. Mēs esam vērsušies pie Turcijas. Bet, ja šādu tikšanos organizēs kāda cita galvaspilsēta, kas nav Maskava un Baltkrievija, mēs dosimies uz to. Un mums tas ir svarīgi," norādīja Sibiha.
17. aprīlī Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans uzrunā Antālijas diplomātiskajā forumā apstiprināja Ankaras gatavību veicināt tiešas sarunas starp Ukrainu un Krieviju, arī visaugstākā līmeņa sarunas, ja abas puses tam būs gatavas.
Iepriekš Sibiha apstiprināja Ukrainas gatavību Ukrainas un Krievijas līderu samitam ar Turcijas prezidenta un, iespējams, ASV piedalīšanos.
Piektdien Antālijas foruma diskusijas laikā Sibiha sacīja, ka Ukraina paļaujas uz "mūsu Turcijas draugiem, piemēram, attiecībā uz tikšanās organizēšanu līderu līmenī".
"Tāpēc mēs esam gatavi šai sanāksmei. Arī Turcijā. Es runāju par Zelenska, Putina, Erdogana, iespējams, Trampa tikšanos. Mēs šo vēstījumu nodevām mūsu Turcijas draugiem nesenās mana prezidenta vizītes laikā," norādīja Sibiha.
Krievija uzbrukusi Ukrainai ar 215 droniem
Krievija naktī uz trešdienu uzbrukusi Ukrainai ar 215 droniem, un Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši 189 dronus, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki.
Krievi uzbrukuši ar "Shahed", "Gerbera", "Italmas" un citu tipu droniem.
No 215 Krievijas raidītajiem droniem aptuveni 140 bija "Shahed" tipa trieciendroni.
Fiksēti 24 trieciendronu trāpījumi 13 vietās, kā arī atlūzu nogāšanās sešos apvidos, norādīja Gaisa spēki.
Vietējās amatpersonas iepriekš ziņoja, ka Krievijas triecienos aizvadītajā naktī cieta Odesas apgabals, Zaporižjas apgabals un Dņipro pilsēta.
Aptauja
Kādi ir Donalda Trampa mērķi attiecībā uz Krieviju un Ukrainu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu