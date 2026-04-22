Regulārā sezona iezīmējusi izteiktus favorītus Latvijas basketbola līgas pusfināla dueļos, taču laukumā cīņas varētu izvērsties itin līdzvērtīgas.
"Valmiera Glass VIA" ceturtdien uzņems Rīgas "Zeļļus", bet dienu vēlāk "VEF Rīga" gaida ciemos "Ventspili". Cīņa ritēs līdz trim uzvarām.
Valmierieši pēc triumfa Latvijas–Igaunijas līgā varēja divas nedēļas atpūsties un atgūt fiziskos spēkus pirms sezonas svarīgākā nogriežņa. "Zeļļi" ceturtdaļfinālā, kā jau bija sagaidāms, trijos mačos pārspēja "Liepāju". Otrajā mačā savās mājās liepājnieki gan turējās ļoti braši, neveiksmi ciešot vien pagarinājumā. Abās pārējās spēlēs intriga izpalika.
Sezonas pirmajā savstarpējā spēlē novembrī "Zeļļi" pieveica Valmieru ar divu punktu pārsvaru, bet trijās nākamajās pārāki bijuši Kaspara Vecvagara vadītie vidzemnieki, turklāt izteikti dominējot uzbrukumā – 121:103, un Latvijas kausa pusfinālā 97:82, 94:89. Pat metot virs 80 punktiem spēlē, rīdzinieki bijuši tālu no veiksmīga iznākuma, līdz ar to treneriem jālauza galva, kā ierobežot sāncenšus pie sava groza.
"Ventspils" ceturtdaļfinālā pārsteidzoši viegli tika galā ar "Ogres" pretestību. Tikai viesos uzvara bija mazāka nekā ar desmit punktu pārsvaru (+9), bet abos mājas mačos ventspilnieki bija krietni pārāki uzbrukumā.
"VEF Rīga" arī atvilkusi elpu un slīpējusi saspēli. Viņi šosezon uzvarējuši "Ventspili" četrās no piecām spēlēm. Vienīgo panākumu ventspilnieki guva Latvijas–Igaunijas līgas ceturtdaļfinālā savā laukumā, tikmēr izbraukumā abās spēlēs zaudēja ar vairāk nekā 20 punktu starpību. Rīdzinieki apvienotajā līgā pusfināla sērijā pret Valmieru izšķirošajā spēlē zaudēja ar divu punktu starpību, bet bronzas mačā pārliecinoši apspēlēja Tallinas "Kalev/Cramo".
