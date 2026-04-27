Šodien Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (RAKUS) darba vietā ir atrasts miris kāds RAKUS darbinieks, informēja slimnīcas pārstāve Ilga Namniece.
Notikuma vietā strādā Valsts policijas darbinieki, kuri noskaidro notikušā apstākļus.
Austrumu slimnīca izsaka visdziļāko līdzjūtību darbinieka ģimenei, tuviniekiem un kolēģiem.
Ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības, kā arī nodrošinot iesaistīto personu un viņu ģimenes locekļu tiesības uz privātumu, slimnīca nesniedz papildu informāciju par notikušo.
Savukārt Valsts policijā teica, ka policija šodien saņēma izsaukumu uz slimnīcu saistībā ar iespējamu nelaimes gadījumu, kurā gājusi bojā slimnīcas darbiniece.
Saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma panta par darba aizsardzības noteikumu pārkāpšanu, ja tas izraisījis cilvēka nāvi.
Arī Valsts darba inspekcija (VDI) ir saņēmusi informāciju par nelaimes gadījumu un sākusi izmeklēšanu, pavēstīja VDI pārstāvis Dainis Deigelis. VDI norāda, ka patlaban sniegt informāciju par iespējamajiem pārkāpumiem, kas varētu būt izraisījuši nelaimes gadījumu, ir pāragri, jo izmeklēšanā nepieciešams noskaidrot visus apstākļus. Tikai tad VDI varēs izdarīt secinājumus.
Aptauja
Vai piekrītat jauniešu uzskatam, ka darbs dzīvē nav vissvarīgākais?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu