Pēc Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) lēmuma ļaut Krievijas un Baltkrievijas U-21 3x3 basketbola izlasēm atgriezties Nāciju līgas sacensībās savu amatu FIBA 3x3 komisijā atstājis Latvijas Basketbola savienības prezidents Raimonds Vējonis, vēsta LBS.
Ceturtdien FIBA Centrālā valde, atsaucoties uz Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) rekomendāciju atcelt ierobežojumus Krievijas un Baltkrievijas sportistu dalībai jauniešu sacensībās, devusi izņēmuma atļaujas reģistrēt agresorvalstu U-21 komandas FIBA 3x3 Nāciju līgas sacensībām Āzijā.
Kā norāda LBS,
lēmums pieņemts bez iepriekšējas diskusijas FIBA 3x3 komisijā.
Šodien LBS prezidents Vējonis oficiāli informējis FIBA ģenerālsekretāru Andrea Zagkli, ka oficiāli izstājies no FIBA 3x3 komisijas, protestējot pret lēmumu pēc būtības un norādot uz lēmumu pieņemšanas demokrātiskās procedūras pārkāpumu.
"Pēc vakar FIBA Centrālās valdes pieņemtā lēmuma par Krievijas un Baltkrievijas U-21 3x3 basketbola komandu dalību FIBA Nāciju līgā un ņemot vērā, ka šis jautājums netika izskatīts attiecīgajā komisijā, esmu pieņēmis lēmumu atkāpties no sava amata FIBA 3x3 komisijā," teikts Vējoņa vēstulē.
Tāpat FIBA Centrālā valde saglabājusi aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas komandām piedalīties pārējos FIBA turnīros vismaz līdz nākamajai Izpildkomitejas sapulcei, kas paredzēta septembrī.
"Kopš 2022. gada 24. februāra, kad pasaules sporta sabiedrība un starptautiskās organizācijas asi nosodīja Krievijas iebrukumu un liedza Krievijas, kā arī Baltkrievijas sportistiem līdzdalību starptautiskajās sacensībās, laika gaitā daudzās valstīs un organizācijās pozīcija šajā jautājumā ir mīkstinājusies. To apliecina arī FIBA Centrālās valdes lēmums," uzsver LBS prezidents, norādot, ka viņa vadītā organizācija turpina konsekventi iestāties par agresorvalstu sportistu nepielaišanu starptautiskajām sacensībām.
"Latvijas, citu Baltijas un Ziemeļeiropas valstu, kā arī mūsu domubiedru kopīgās rīcības rezultātā Eiropas basketbola sacensībās agresorvalstu pārstāvji nepiedalās jau piekto gadu," piebilst Vējonis. "Turpināsim strādāt, lai nosargātu šīs pozīcijas līdz brīdim, kad karš Ukrainā būs beidzies ar mūsu sabiedroto akceptētu risinājumu."
Krievijas un Baltkrievijas U-21 3x3 basketbolisti varēs reģistrēties dalībai Nāciju līgas turnīros Ķīnā un Malaizijā.
