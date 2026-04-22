Rīgas dome šodien atbalstīja grozījumus saistošajos noteikumos "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības pabalstiem aizbildnim un audžuģimenei", kas paredz no 1. jūlija paaugstināt pabalstus audžuģimenēm.
Kā informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļā, izmaiņu finansēšanai 2026. gadā pirmajam pusgadam nepieciešami 1,62 miljoni eiro.
Lielākā daļa finansējuma tiks izlietota audžuģimeņu pienākumu pildīšanas pabalsta palielināšanai un jaunā uztura pabalsta ieviešanai aizbildnībā esošiem bērniem.
Līdz šim pašvaldība atsevišķos noteikumos nodrošināja pabalstus audžuģimenēm un atsevišķu pabalstu aizbildņiem, taču jaunā kārtība apvieno visu atbalstu vienos noteikumos un ievieš arī jaunus pabalstu veidus.
Bērna uzturam audžuģimenē pabalsts būs 75% no minimālās algas jeb 2026. gadā 585 eiro mēnesī.
Līdz šim pabalsts bija mazāks un noteikts citā kārtībā.
Tiks ieviests jauns pabalsts bērna uzturam aizbildnībā. Kopējais valsts un pašvaldības atbalsts sasniegs 75% no minimālās algas. 2026. gadā pašvaldības daļa būs 195 eiro mēnesī bērniem līdz sešu gadu vecumam un 117 eiro mēnesī bērniem no septiņu gadu vecuma.
Apģērba un mīkstā inventāra pabalsts tiks saglabāts līdzšinējā apmērā — 200 eiro bērniem līdz sešu gadu vecumam un 250 eiro bērniem no septiņu līdz 18 gadu vecumam reizi gadā.
Plānots būtiski palielināt pabalstu par audžuģimenes pienākumu pildīšanu. To turpmāk saņems visas audžuģimenes, kurās ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu ievietots bērns, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Pašvaldības daļa šajā pabalstā 2026. gadā būs 872 eiro mēnesī, kopā ar valsts atlīdzību sasniedzot minimālo algu ar koeficientu 1,5.
Noteikumos precizēts pabalsts par aizbildņa pienākumu pildīšanu — 50 eiro mēnesī par vienu bērnu, kura vecāki miruši, un 60 eiro mēnesī par katru nākamo bērnu vai bērnu, kura vecākiem atņemtas aizgādības tiesības.
Pabalsti tiek piešķirti bez materiālās situācijas izvērtēšanas. Audžuģimenēm tie pienākas no bērna ievietošanas dienas ģimenē, bet aizbildņiem — no iesnieguma iesniegšanas dienas.
