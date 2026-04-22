ASV prezidents Donalds Tramps otrdien paziņoja, ka viņš pagarina pamieru ar Irānu, lai dotu tai vairāk laika sarunām, bet ASV armija turpinās Irānas ostu blokādi.
Tramps ierakstīja sociālajos medijos, ka viņš "pagarinās pamieru", līdz Irāna nāks klajā ar priekšlikumu par bruņotā konflikta izbeigšanu, tomēr viņš "norīkojis mūsu armiju turpināt blokādi".
Tramps pagarināja divu nedēļu pamieru dažas stundas pirms tam, kad tas trešdien būtu beidzies.
Baltais nams otrdien paziņoja, ka ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss nedosies uz Pakistānu, kur bija paredzēts rīkot otro kārtu sarunās ar Irānu.
ASV prezidents izskaidroja sarunu pārtraukšanu ar Irānas iekšējām nesaskaņām, piebilstot, ka Pakistānas līderi viņam lūguši pagarināt šo pamieru.
"Balstoties uz faktu, ka Irānas valdība ir nopietni sašķelta, kas nav negaidīti, un pēc Pakistānas [armijas štāba vadītāja] feldmaršala Asima Munira un premjerministra Šehbaza Šarifa pieprasījuma, mēs esam lūgti apturēt mūsu uzbrukumu Irānas valstij līdz tādam laikam, kad tās līderi un pārstāvji varēs izteikt vienotu priekšlikumu," Tramps paziņoja savā sociālo mediju platformā "Truth Social".
Viņš piebilda, ka Irānas ostu blokāde Hormuza šauruma piekrastē turpināsies un ka ASV armija "visos citos aspektos paliek gatava un spējīga".
Tramps sacīja, ka pamiers tiks pagarināts "līdz tādam laikam, kad tiks iesniegts viņu priekšlikums un tiks pabeigtas diskusijas, vienā vai otrā veidā".
Besents: Irānas ostu blokāde vājina režīma galvenos ienākumu avotus
ASV bruņoto spēku īstenotā Irānas jūras tirdzniecības blokāde vājina Teherānas režīma galvenos ienākumu avotus, otrdien paziņoja ASV finanšu ministrs Skots Besents.
Naftas glabātavas Hārkas salā, kas ir svarīgs naftas tirdzniecības centrs, "būs pilnas un trauslās Irānas naftas atradnes tiks slēgtas", Besents rakstīja platformā "X".
"Irānas jūras tirdzniecības ierobežošana ir tieši vērsta pret režīma galvenajiem ienākumu avotiem," viņš piebilda.
ASV prezidents Donalds Tramps pirms tam otrdien paziņoja, ka pagarina pamieru ar Irānu, bet Irānas ostu blokāde tiks turpināta. Tā skar kuģus, kas iziet no Irānas ostām vai dodas uz tām.
Hārka ir svarīgākais Irānas jēlnaftas eksporta terminālis Persijas līcī. Liela daļa no Irānā iegūtās naftas tiek pārvadāta no turienes.
Irānas un Irākas karā, kas notika no 1980. līdz 1988. gadam, Hārkai vairākkārt tika uzbrukts tās stratēģiskās nozīmes dēļ.
