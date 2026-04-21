Latviešu un indiešu sakrālās dejas māksliniece un pedagoģe Vija Vētra 11. aprīlī 103 gadu vecumā devās mūžībā. Par viņas pēdējiem dzīves mēnešiem izdevumam "Privātā Dzīve" stāstīja Vijas Vētras fonda pārstāve Liāna Putniņa.
Vētra slimnīcā nonāca 6. februārī, īsi pirms savas 103. dzimšanas dienas. Tuvinieki jau apzinājās, ka viņas mūžs tuvojas noslēgumam. Kā uzsver Putniņa, pat šajā laikā māksliniece saglabāja stipru garu un apņēmība. Vētra gribēja sasniegt 103 gadu vecumu, un šo vēlmi arī piepildīja.
Lai gan vecuma dēļ kustības kļuva ierobežotākas, Vētra būtiskas veselības problēmas neuzsvēra un par tām nesūdzējās.
Apzinoties dzīves noslēgumu, viņa tuviniekiem bija paudusi pēdējo vēlēšanos — atgriezties Latvijā. Dzīves laikā to īstenot neizdevās, taču ģimene nolēmusi šo vēlmi piepildīt.
Jau vēstīts, ka intensīvā rehabilitācija un fiziskās spējas neļāva plānot ceļojumu, turklāt garš lidojums ar lidmašīnu viņai vairs nav bijis pieļaujams, tāpēc māksliniece spiesta palikt ASV.
Māksliniece tiks kremēta Amerikas Savienotajās Valstīs, un viņas pelnu urna tiks nogādāta Latvijā, kur plānots to apbedīt Mākslinieku kalniņā. Uz Latviju paredzēts pārvest arī daļu no viņas personīgajām lietām — tērpus un rotaslietas —, lai saglabātu Vijas Vētras radošo mantojumu.
