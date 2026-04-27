Izdodot pirmo pilnmetrāžas albumu "KASTEMĀNIJA" un aicinot uz koncertu 28. maijā, Latvijas mūzikas scēnā sevi piesaka mūziķis Markuss Rūtentāls.
Dziedātāja un dziesmu autora Markusa Rūtentāla pirmajā pilnmetrāžas albumā "KASTEMĀNIJA" iekļautas 10 dziesmas — jau dzirdēti singli, kā arī pavisam jaunas kompozīcijas. Albumu no svētdienas, 26. aprīļa, iespējams klausīties visās mūzikas straumēšanas platformās. Savukārt dzīvajā izpildījumā dziesmas varēs klausīties 28. maijā koncertā klubā "DEPO".
Markuss Rūtentāls kopš 2025. gada vasaras pārliecinoši strādājis pie sava pirmā albuma. Nepilna gada laikā tika izdoti četri singli, no kuriem viens — angļu valodā. Aprīļa izskaņā pie klausītājiem nonācis pilns albums ar 10 dziesmām, no kurām sešas ir pirmo reizi palaistas ikvienam klausītājam pasaulē. "KASTEMĀNIJĀ" ieskanās plašs žanru spektrs — sākot ar jau zināmo Markusa indie poproka elektronisko skanējumu līdz pat muzikālā teātra noskaņām.
"Albums ir par eksistenciālo būtību, par ikdienā neaizsniedzamo, neaptveramo.
To rakstīju kā vienotu stāstu — par cilvēka ilgām, priekiem, bailēm, nepilnībām un cīņu ar savu trauslo ego. Muzikāli esmu apvienojis vairākus žanrus, jo man tā šķita atbilstošāk, ņemot vērā, ka vēstījums iekapsulē cilvēka mainīgo un plūstošo dabu. Esmu ļoti pateicīgs, ka man bija iespēja sadarboties ar tik daudz talantīgiem mūziķiem un draugiem, bez kuriem šis darbs nebūtu tāds kāds tas ir! Silti iesaku albumu klausīties no A līdz Z, tā varēs labāk uztvert domu," albuma vēstījumu komentē Markuss Rūtentāls.
Albumā Markuss turpina jau uzsākto sadarbību ceļu — pirmā bija dzirdama jau iepriekš izdotajā singlā "Vēlu rītā", kuru mākslinieks izdeva kopā ar Katrīnu Dimantu. Tagad muzikālajām sadarbībām pievienojušās arī tādas dziedātājas kā Millia (Milija Volka) un Aurēlija Īle. Viena no dziesmām komponēta sadarbībā ar mūziķi Adamu (Adams Vaicis). Dziesmu vārdu tapšanā palīdzējusi arī Lāsma Stabinge, tai skaitā "Lācis" ir dziesma, kuras vārdi atrodami arī Lāsmas Stabinges dzejoļu krājumā "Pētot pasauli sevī un sevi pasaulē".
Plašs arī ir producentu, miksētāju un masterotāju pulks. Albuma tapšanā Markuss sadarbojies gan ar Rūdolfu Ozolu, Kārli Grīnbergu, Patriku Tabaku, Ernestu Vīgneru, Reini Briģi, Andi Ansonu, Albertu Levicu, kā arī ar diviem jauniem talantiem no Lietuvas — Otilju Liuciju Zikas un Martynasu Busliusu.
Albuma vāka mākslu veidojusi Samanta Vintiša.
Kopā ar albuma iznākšanu Markuss Rūtentāls ikvienu aicina uz koncertu 28. maijā klubā "DEPO". Koncertā dziesmas pirmo reizi izskanēs dzīvajā izpildījumā, ko Markusam palīdzēs uzburt profesionāla mūziķu grupa — Rūdolfs Ozols, Artūrs Strautmanis, Niks Freimanis un Emīlija Zemniece. Markuss atklāj, ka vakaru paspilgtinās arī īpašie viesi. Koncerta sākums pulksten 19.00.
