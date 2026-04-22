Latvijas Televīzijas ziņu raidījuma "Panorāma" skatītāji pēdējo nedēļu laikā pamanījuši, ka ilggadējais ziņu vadītājs Jānis Geste vairs neparādās ēterā. Tas licis uzdot jautājumus par viņa prombūtni, vēsta žurnāls "Kas Jauns".
Pēdējo reizi raidījumu viņš vadīja aprīļa sākumā, bet kopš tā laika viņu aizvieto Ilze Dobele un Laura Vonda.
Latvijas Televīzijas Ziņu dienests skaidro, ka Geste darbu nav pametis — viņš joprojām strādā uzņēmumā, taču šobrīd pilda citus pienākumus, tāpēc ēterā redzams retāk. Izmaiņas saistītas ar iekšējo darba organizāciju un ierasto vadītāju rotāciju, nevis aiziešanu no amata.
Arī pats žurnālists izdevumam "Privātā Dzīve" norāda, ka turpina darbu Ziņu dienestā un šobrīd pievērsies citiem uzdevumiem, tostarp pētnieciskā un analītiskā satura veidošanai.
Viņš atzīst, ka vēlējies jaunus profesionālus izaicinājumus un ar izmaiņām ir apmierināts, vienlaikus piebilstot, ka nākotnē atgriešanās ēterā ir iespējama atkarībā no darba plānojuma.
