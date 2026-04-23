Šomēnes Valsts policija (VP) Olainē aizturēja vīrieti, kurš pildījis kurjera funkciju telefonkrāpšanu shēmā. Likumsargiem ir informācija par septiņiem krāpšanu gadījumiem, kad vīrietis, iespējams, ieradies pie telefonkrāpnieku apvārdotiem iedzīvotājiem, lai paņemtu viņu naudu un kredītkartes. Ņemot vērā, ka šāda veida noziegumi parasti saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu personu grupā, par to var tikt piemērota brīvības atņemšana uz laiku līdz 12 gadiem, informē VP.
Šā gada 9. martā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirknī tika uzsākta izmeklēšana par 1948. gadā dzimušas sievietes apkrāpšanu.
Seniore bija saņēmusi telefona zvanu no personas, kas uzdevās par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbinieku un informēja par darba stāža pārrēķināšanu. Vēlāk viņai zvanīja cits viltvārdis mobilajā lietotnē WhatsApp, uzdodoties par bankas darbinieku, un pavēstīja, ka iepriekšējais zvanītājs bijis krāpnieks un ka viņas bankas kontā tiek veiktas nelikumīgas darbības. Svešinieks arī paziņojis, ka pie sievietes atbraukšot kurjers, kuram jāatdod bankas kartes utilizēšanai. Tūlīt pēc tam WhatsApp piezvanījis vīrietis, kas uzdevies par pārstāvi no kiberpolicijas un teicis, ka palīdzēs pasargāt naudu — vienīgi trīs dienas viņa nevienam nedrīkstot neko stāstīt par notikušo. Tāpat viltvārdis biedējis, ka mājā drīkstot uzglabāt tikai vienu tūkstoti eiro skaidras naudas, bet pārējā nauda esot jānodod deklarēšanai, pretējā gadījumā policija veikšot kratīšanu viņas dzīvesvietā.
Diemžēl sieviete noticējusi šiem krievu valodā runājošajiem krāpniekiem un pēc viņu instrukcijām nodevusi krāpnieku sūtītam kurjeram jeb "naudas mūlim" aploksni ar 1600 eiro un bankas karti. Tāpat cietusī sieviete sarunas laikā ar krāpniekiem apstiprinājusi naudas pārskaitījumus ar Smart-ID kodiem, kā rezultātā no viņas bankas kartes noņemti 3000 eiro.
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa likumsargi no videonovērošanas kamerām ieguva videoierakstus, kuros redzams jauns vīrietis, kurš ieradies pēc naudas un bankas kartes.
8. aprīlī Olainē tika reģistrēts krāpšanas mēģinājums, un, strādājot šajā lietā, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Dienvidu iecirkņa likumsargi viņu aizturēja. Aizturētais ir 2003. gadā dzimis Ukrainas pilsonis, un noskaidrots, ka kopumā viņš varētu būt saistīts ar vismaz septiņām noziegumu epizodēm Rīgā, Pierīgā un Ventspilī, tostarp ar iepriekš minēto krāpšanu pret seniori Jūrmalā.
Veicot kratīšanu viņa dzīvesvietā, tika izņemtas 14 kredītkartes uz citu personu vārdiem.
Kriminālprocess par Jūrmalas iedzīvotājas apkrāpšanu ir kvalificēts pēc Krimināllikuma 177. panta trešās daļas, 193. panta ceturtās daļas un 195. panta trešās daļas — par krāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa; par sveša finanšu instrumenta vai maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu, ja tas izdarīts lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa; un par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ja tas izdarīts lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa.
Par smagāko no minētajiem noziegumiem likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no trim līdz 12 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
10. aprīlī vīrietim tika piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums.
Valsts policija šomēnes aizturējusi "naudas mūļus" arī citviet Latvijā un turpina aktīvi strādāt šajā jomā.
Aptauja
Vai vajadzīga speciāla augstskola iekšlietu struktūru darbinieku izglītošanai?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu