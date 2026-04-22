ASV prezidents Donalds Tramps vienlaikus gan īsteno militāro kampaņu Irānā, gan turpina ekonomisko konfrontāciju ar Ķīnu. Šīs abas frontes saistītas ciešāk, nekā varētu šķist, lasot paziņojumus presei.

Līdz 28. februārim Ķīna oficiāli 13% no sava naftas importa saņēma no Irānas ar 7–12% atlaidi. Šis bija izdevīgākais ilgtermiņa jēlnaftas kontrakts pasaulē – lēts melnais zelts apmaiņā pret sankcionētā režīma ekonomisku un politisku atbalstu. Pieskaitiet klāt Venecuēlas melno zeltu, ko Drakonu zeme arīdzan vēl nesen saņēma sankciju apiešanas rezultātā: Venecuēla un Irāna kopā nesen nodrošināja 17–18% no visa Ķīnas jēlnaftas importa.

90% Irānas naftas eksporta – Ķīnai

Gandrīz 90% Irānas eksportētā melnā zelta pirka Drakonu zeme. Šīs plūsmas Irānai nenozīmēja vienkārši tirdzniecību, tā bija finanšu artērija, ekonomiskais skābeklis Irānas režīmam, kas gadu desmitiem pakļauts sankcijām. Tika veidota paralēla globālās tirdzniecības arhitektūra. Šī nebija sīka kontrabanda, bet gan vērienīga, sistēmiska operācija.

