Irāna piedāvājusi ASV atbloķēt Hormuza šaurumu un izbeigt karu, pārceļot sarunas par Teherānas kodolprogrammu uz vēlāku posmu, vēsta amerikāņu tīmekļa medijs "Axios", atsaucoties uz informētiem sarunbiedriem.
Diplomātija nonākusi strupceļā, un Irānas vadībā nav vienprātības par iespēju piekāpties Teherānas kodolprogrammas jautājumā, teikts publikācijā.
"Irānas priekšlikums ļautu apiet šo problēmu ceļā uz ātrāku vienošanās noslēgšanu," norāda "Axios".
"Tomēr [Hormuza] blokādes atcelšana un kara izbeigšana atņemtu ASV prezidentam Donaldam Trampam spiediena sviras jebkurās turpmākajās sarunās, kuru mērķis ir panākt, lai Irāna pārvietotu [uz kādu no ārvalstīm] savus bagātinātā urāna krājumus un pārtrauktu tā bagātināšanu," teikts publikācijā.
Kā minējušas amerikāņu amatpersonas, Tramps pirmdien plāno rīkot sanāksmi par Irānas tēmu ar savas nacionālās drošības un ārlietu komandas vadību.
Sanāksmē tiks apspriestas strupceļā nonākušās sarunas un iespējamie turpmākie soļi, teicis viens "Axios" avots.
Saskaņā ar Libānā bāzētā telekanāla "Al Mayadeen" informāciju Irāna piedāvājusi ASV sadalīt sarunas trīs posmos.
Pirmajā posmā būtu jāvienojas par kara izbeigšanu un garantiju sniegšanu Irānai un Libānai.
Otrais ietvertu jautājumus par Hormuza pārvaldību, bet trešais tiktu veltīts Irānas kodolprogrammai.
Kā ziņoja "Al Mayadeen", Teherāna atsakās apspriest pēdējo punktu, kamēr nav panākta vienošanās par pirmajiem diviem.
Tramps intervijā telekanālam "Fox News" svētdien lika saprast, ka plāno turpināt Hormuza blokādi, kā dēļ Irānas naftas eksports ir bloķēts, cerībā, ka tas piespiedīs Teherānu piekāpties tuvāko nedēļu laikā.
