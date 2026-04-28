Šovakar notiks pirmais galvaspilsētas lielklubu derbijs šī gada Latvijas futbola čempionātā, līderei "RFS" uzņemot čempioni "Rīgu".
Mača sākums pulksten 20.00, tiešraide kanālā "TV4". Ar titula galveno pretendentu cīņu noslēgsies virslīgas pirmais aplis. Līdzšinējās astoņās spēlēs mazliet labāk veicies "RFS", kas izcīnījusi septiņas uzvaras un iekrājusi 21 punktu, vienīgais zaudējums piedzīvots pret "Audu". Viktora Moroza padotie teicami spēlē aizsardzībā un ielaiduši vien trīs vārtus. Uzbrukums pieticīgāks – 13 vārti, četras uzvaras izcīnītas ar vienu vārtu pārsvaru. Tikmēr "Rīgas" vārtu bilance ir 29-13, sešas reizes precīzs bijis ziemā iegūtais Mohameds Badamosi no Gambijas, pa pieciem vārtiem brazīliešiem Jagu Sikeiram un Režinaldu Ramirešam, bet kopumā vārtus guvuši desmit futbolisti. Komanda pirmajā mačā zaudēja "Liepājai", vēl arī neizšķirts pret "Tukumu 2000" un tabulā 19 punkti.
Divas stundas agrāk – plkst. 18.00 sāksies Kurzemes derbijs "Liepāja" pret "Grobiņu". Liepājnieki sezonu iesākuši ne pārāk izteiksmīgi un šobrīd tabulā ar 11 punktiem ieņem piekto vietu, bet grobiņnieki ar astoņiem ir septītie.
"RFS" sestdien svinīgi atklāja "LNK Sporta parku", kas nu kļuvis par modernāko privāto sporta kompleksu Baltijā, ieguldīti virs 20 miljoniem eiro. Latvijas Futbola federācija tajā rīkos Latvijas izlases spēli Baltijas kausā jūnijā.
